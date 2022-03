Shell koopt toch nog Russische olie, met fikse korting

The Wall Street Journal onthulde de deal, die een buitenkansje was voor de multinational. Volgens “personen met kennis van de deal” betaalde Shell per vat 28,50 dollar, 26 euro, minder dan de gangbare prijs op de wereldmarkt.

Het in Londen genoteerde oliebedrijf kon dit koopje kennelijk niet weerstaan – ook al had het kunnen weten dat de olie uit Rusland kwam, waarmee dus geen zaken meer zou worden gedaan. Volgens The Wall Street Journal zou Shell de 100.000 ton hebben gekocht via Trafigura Group Pte. Ltd., een van de grootste handelaren in grondstoffen en een van de grootste exporteurs van Russische olie.

‘Oekraïens bloed’

Het nieuws van de transactie leidde meteen tot een storm van kritiek, uiteraard ook in Oekraïne zelf. “Ruikt die Russische olie niet naar Oekraïens bloed?”, sneerde minister Dmytro Kuleba van Buitenlandse Zaken. Hij deed meteen een beroep “op alle mensen van de wereld die bij zinnen zijn, te eisen dat multinationals alle zakelijke banden met Rusland verbreken”.

In het geval van Shell was dat al gebeurd, althans, die indruk werd gewekt. In een interview met de Volkskrant reageerde Shell-topman Ben van Beurden donderdag op het besluit van Shell om uit alle joint-ventures met de Russische mammoet Gazprom te stappen. “We kunnen en willen niet toekijken”, klonk het toen. En: “Ons besluit om ons terug te trekken nemen we met volle overtuiging. We zijn geschokt door de verloren levens in Oekraïne, die het resultaat zijn van een zinloze daad van militaire agressie die de Europese veiligheid bedreigt.”

Nog geen dag later werd het nieuws van de koop bekend. Volgens The Wall Street Journal zat er een strategie achter de transactie: Shell kocht Russische olie om een voet tussen de deur te krijgen bij de bijbehorende raffinaderijen en petrochemische fabrieken.