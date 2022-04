Shanghai ziet besmettingen ondanks strenge beperkingen nog altijd niet dalen

Hoeveel coronagevallen zijn er in Shanghai?

Shanghai zit midden in een zware coronagolf, de grootste die het land sinds de start van de pandemie twee jaar geleden al heeft meegemaakt. De nationale gezondheidscommissie maakt vandaag bekend dat in de afgelopen 24 uur 24.820 coronabesmettingen zijn geregistreerd in de stad. Een meerderheid van de gevallen was asymptomatisch.

Welke maatregelen gelden er precies in China?

Terwijl de rest van de wereld intussen zo goed en zo kwaad als mogelijk met het virus probeert te leven, houdt Peking nog altijd vast aan een rigide zero-covidstrategie, waarbij ook kleine uitbraken bestreden worden met ingrijpende uitgaansbeperkingen, massaal testen en een intensieve contactopsporing.

Een groot deel van de ongeveer 26 miljoen inwoners in Shanghai mag al meerdere weken hun woning niet uit, maar de strenge beperkingen missen tot hiertoe hun effect. Anderhalve week geleden meldden de autoriteiten van de stad voor het eerst meer dan 20.000 nieuwe besmettingen per dag, sindsdien is het aantal gevallen min of meer constant gebleven.

Hoe reageren de burgers op deze beperkingen?

Momenteel zijn verschillende steden in China gedeeltelijk of volledig in lockdown. Maar daar waar de burgers aanvankelijk vrij gelaten de strategie van de autoriteiten ondergingen, klinkt er nu steeds luider gemor van ontevreden inwoners.

De kritiek op onder meer de voedsel- en medicijntekorten zwelt duidelijk aan op de nochtans streng gecontroleerde sociaalnetwerksites in China. Tienduizenden gebruikers van sociale media gaan over tot verzet en plaatsen op Weibo en WeChat berichten over zelfdodingen.