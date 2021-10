‘Sesamstraat’-actrice Sien Diels overleden op 74-jarige leeftijd

Sien Diels was van 1976 tot 2012 te zien in de bekende kindershow Sesamstraat, waar ze bekend werd als ‘Sien van Sesamstraat’. De serie was aanvankelijk een Belgisch-Nederlandse coproductie, waardoor de makers ook een Vlaamse acteur in de hoofdcast wilden. De keuze viel op Sien, voluit Francine Diels, die uitgroeide tot de moederfiguur voor de kleurrijke personages, met een eigen winkel.

Diels speelde ook gastrollen in tv-reeksen als Thuis, F.C. De Kampioenen en Witse. Daarnaast was ze ook docent aan het Conservatorium van Mechelen tot ze op pensioen ging in 2010.

De actrice woonde in de regio Leuven, maar is geboren in Turnhout. In 1969 studeerde Diels af in de richting Toneel aan het Koninklijk Conservatorium in Brussel. Daarna ging ze aan de slag bij onder meer Miniatuur Theater en Theater Malpertuis.