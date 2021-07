Servicekost niet teruggestort? Pukkelpop verstuurt foutieve mail over terugbetaling tickets

“Er is een mail vertrokken naar een beperkte groep van ticketkopers”, vertelt Luyten. “Daarin staat te lezen dat ze de servicekost van 10 euro niet terugbetaald krijgen. Maar dat klopt niet. Wie voor een terugbetaling kiest, krijgt ook de servicekost terugbetaald. Er wordt nog een rechtzetting verstuurd naar de mensen die foute informatie kregen.”

“Volgens de regeling kun je ook jouw ticket overzetten naar 2022. Dat valt onder de voucherregeling, die door de overheid voor de evenementensector in het leven is geroepen tijdens corona. Mensen die een ticket aangekocht hebben kunnen dat gewoon overzetten naar een nog later te bepalen datum. We hebben bijkomend beslist - omdat ons publiek ook uit veel jonge mensen bestaat - dat we het bedrag gewoon terugbetalen”, luidt het.

De organisatoren van Pukkelpop trokken definitief de stekker uit de editie 2021. Pukkelpop had 7.000 tests per festivaldag, met 600 verpleegkundigen voorzien. “Maar door de nieuwe maatregelen zouden we onze testcapaciteit moeten verdrievoudigen naar 18.000 à 21.000 tests, dat krijg je gewoon niet meer geregeld”, verduidelijkte de woordvoerder eerder al.

Pukkelpop 2022 zou doorgaan van donderdag 18 augustus tot zondag 21 augustus.