SERV voorspelt voor 2026 al Vlaamse begroting in evenwicht

Elk jaar stelt de SERV zijn analyse voor van de Vlaamse begroting. Na een erg moeilijke periode was er deze keer sprake van voorzichtig optimisme. Volgens de raming van de SERV zal de balans voor 2023 2,65 miljard euro in het rood gaan, 276 miljoen euro minder dan aanvankelijk begroot door de Vlaamse regering. Meer nog, op die manier zou de Vlaamse begroting bij ongewijzigd beleid al tegen 2026 in evenwicht zijn, een jaar eerder dan verwacht.

Al moeten daar de kanttekeningen bij gemaakt worden dat er volgend jaar verkiezingen op het programma staan en dat bijgevolg de voorwaarde van ongewijzigd beleid hoogstwaarschijnlijk niet zal vervuld blijven. Een nieuwe regering stelt nu eenmaal andere prioriteiten. Bovendien is het belangrijk om aan te stippen dat de Vlaamse regering de Oosterweelwerken en het relanceplan Vlaamse Veerkracht niet in haar begroting opneemt.

Er zijn drie belangrijke redenen waarom de begrotingstekorten beter meevallen dan verwacht. In de eerste plaats blijkt uit verschillende analyses dat de economische groei voor de periode 2022 tot 2027 gecumuleerd 1,3 procentpunt hoger zal uitvallen dan verwacht. Daarnaast daalt de consumentenprijsindex (relevant voor de ontvangsten) minder snel dan de gezondheidsindex (relevant voor de uitgaven). En tot slot zal de Vlaamse bevolking meer dan verwacht toenemen – het gaat vooral om mensen die verhuizen vanuit Brussel –, waardoor Vlaanderen via de Bijzondere Financieringswet recht heeft op meer belastinginkomsten.

Opletten voor Europese regels

“De Vlaamse overheid heeft de financiën in deze woelige periode onder controle gehouden, maar er zijn nog uitdagingen”, zegt SERV-voorzitter Caroline Copers. “Bovendien dwingen de aangekondigde nieuwe Europese begrotingsregels de Vlaamse regering om goede afspraken te maken met alle regeringen over wie wat zal bijdragen als ze niet op het matje willen worden geroepen.”

De SERV pleit voor bindende afspraken over wat er gebeurt wanneer een of meerdere overheden hun begrotingsdoelstellingen niet halen. Landen met een hoge overheidsschuld, zoals België, zullen in de toekomst een strenger pad moeten volgen van de Europese Commissie dan landen met een lagere schuldgraad.

In zijn rapport nam de SERV ook het subsidieregister onder de loep. Conclusie: het is een goed instrument, maar er zijn nog veel verbeterpunten. Zo vindt de SERV dat ook de 7 à 8 miljard euro uitgaven aan privépersonen in de cijfers opgenomen moeten worden. Dat zou bijvoorbeeld kunnen tot op gemeentelijk niveau.