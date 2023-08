Sergio Herman vertrekt bij Zeeuwse restaurants: ‘Hij zat al langer niet meer op één lijn met de familie achter het hotel’

Komt deze beslissing onverwacht?

“Ja en neen. Het is niet dat ik het al had opgevangen, dus in die zin ben ik wel verrast. Maar er is de voorbije maanden veel gebeurd. Het vertrek van verschillende chefs zorgde ervoor dat er al wat kritiek kwam op Sergio Herman. Daar kwam dan in april het nieuws bij dat Pure C zijn twee Michelinsterren verloor omdat chef Syrco Bakker er vertrok. Het lag dus wel voor de hand dat er iets zou veranderen.”

Is het kwijtspelen van de sterren de directe aanleiding voor Hermans vertrek?

“Dit zal misschien de trigger geweest zijn, maar ik denk dat niet dat dit de belangrijkste reden is. In Cadzand werkt hij samen met de familie die het Strandhotel uitbaat, en je hoorde wel al even dat de Sergio Herman Group niet altijd op één lijn zat met die familie. Hij streeft altijd naar perfectie, er is zelfs ooit een documentaire over hem verschenen die Fucking Perfect heet. Blijkbaar zagen de Sergio Herman Group en die familie die perfectie soms toch anders. Ik kan me ook inbeelden dat, als je te weinig personeel hebt en je ook nog eens die sterren kwijtraakt, zoiets ook begint te wegen op de samenwerking.”

Volgens Sergio Herman zelf passen beide restaurants niet meer bij ‘zijn persoonlijke ambitie’. Wat is die ambitie?

“Dat vind ik het meest hoopgevende in de brief die hij gepubliceerd heeft: hij wil weer meer zelf koken. Dat is het beste nieuws, want die man kan zo fantastisch koken. Ik ben al een aantal keer bij hem gaan eten, en dat was elke keer geweldig.

“Wat me trouwens ook opviel in die brief was dat hij heel empathisch was. Hij nam echt de tijd om zijn medewerkers erbij te betrekken. Hij heeft blijkbaar toch lessen getrokken uit de voorbije periode: dat het niet allemaal om hem zelf moet draaien.”

Hij verwijst ook naar internationale projecten. Waar gaat dat over?

“In samenwerking met de Hyatt Hotels gaat hij twee restaurants openen in Azië, in Singapore en Tokio. Dat zie je vaak: grote hotelketens proberen grote namen aan zich te binden, om zo ook hun eigen uitstraling te vergroten.

“Daarnaast heeft hij ook in Antwerpen nog twee restaurants, Le Pristine en Blueness, en er zijn ondertussen al vijf Frites Ateliers.”

Hoe doen deze andere restaurants het?

“Voor zijn Antwerpse restaurants werkt hij samen met ondernemer Luc Dheedene, en dit zal wellicht vlotter lopen dan in Zeeland. Le Pristine opende enkele jaren geleden de deuren, en werd toen heel goed ontvangen. Het zat steeds vol, het was erg moeilijk om daar een tafel te bemachtigen. Bij Blueness liep het moeilijker. Daar was onvoldoende personeel, en er zijn ook een aantal kritische recensies verschenen, onder andere bij De Morgen.

“Zoals in alle restaurants, zeker in het middensegment, is het tegenwoordig makkelijker om een tafel te krijgen dan een jaar geleden. Dat heeft alles te maken met de inflatie en de stijgende kosten, niet zozeer met de kwaliteit van die restaurants.”

Hoe gaat het verder met Pure C en AIRrepublic, zonder Sergio Herman?

“Dat is nog niet duidelijk. Maar er is de laatste jaren zo geïnvesteerd in Cadzand, die gemeente is zo ontwikkeld dat het niet anders kan dan dat er iets nieuws komt. Al zal dat wellicht niet van het niveau Sergio Herman zijn, want zoals hij bestaan er niet veel chefs.”