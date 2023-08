Sergio Herman trekt stekker uit Pure C en AirRepublic: ‘Hij heeft geen vlaggenschip meer’

Na meer dan 15 jaar stapt Sergio Herman uit zijn restaurants Pure C en AirRepublic in het Nederlandse Cadzand. Hij wil naar eigen zeggen andere uitdagingen aangaan, maar ingewijden wijzen erop dat uiteenlopende visies over de invulling van de restaurants al langer discussies veroorzaakten.

De voorbije jaren maakte Sergio Herman van badplaats Cadzand een culinaire trekpleister, maar de toeristische dienst moet straks op zoek naar andere manieren om mensen te lokken. In een persbericht laat de topchef weten dat Pure C al op 23 september ophoudt te bestaan, in maart volgend jaar loopt ook het verhaal van AirRepublic ten einde.

“Na 15 jaar voel ik dat ik mezelf dreig te herhalen. En dat zit niet in mijn Zeeuwse natuur. Ik wil mijzelf blijvend inspireren en dat vraagt om nieuwe keuzes.” Herman wil zich toeleggen op de uitbouw van twee restaurants in Singapore en Tokio. Daarnaast blijft hij in Antwerpen de zaken Le Pristine en Blueness uitbaten.

De eigenaars van het Strandhotel, waarin Pure C gevestigd was, moeten voor beide restaurants een nieuwe invulling vinden. De namen behouden, is onmogelijk. “Die zijn voor mij te veel verbonden met de persoonlijke herinneringen die ik aan de restaurants wil overhouden.”

Met zijn vertrek sluit Herman een woelige periode af. De leiding van Pure C was 13 jaar lang in handen van chef Syrco Bakker, maar hij gaf eind vorig jaar aan liever een eigen zaak uit de grond te willen stampen. Hoewel met Jeffrey Laarberg een geschikte opvolger gevonden werd, raakte het Zeeuwse restaurant met het vertrek van de chef automatisch ook zijn twee Michelinsterren kwijt.

Herman liet toen via Instagram weten dat hij niet wilde opgeven, maar trekt nu toch de stekker uit de zaak. Voor foodblogger Flip Dejaeghere komt die beslissing niet als een verrassing. De plannen in Azië vragen veel van de chef en net als de rest van de sector heeft Herman het niet makkelijk om nieuw personeel te vinden. Het kost bovendien veel tijd om talenten klaar te stomen die de nodige kwaliteit kunnen leveren. “Mocht Bakker gebleven zijn, zou het restaurant niet gesloten worden”, zegt Dejaeghere. Om de twee sterren opnieuw te verzilveren, moet hij immers de nodige begeleiding kunnen garanderen.

De foodblogger wijst nog op een andere kwestie die meespeelde bij de beslissing om er de brui aan te geven. Terwijl de Sergio Herman Group vooral naar culinaire excellentie streeft, hadden ook Anne en Bart Gorthmanns als eigenaars van het Strandhotel een vinger in de pap. Door een sterrenrestaurant in het hotel in te bedden, waren zij jarenlang gegarandeerd van een voortdurende stroom aan culinaire toeristen die eerst kwamen eten en vervolgens bleven logeren.

Alleen liepen de ambities van de beide partijen uiteindelijk niet meer helemaal gelijk. “Hotelgasten willen niet elke dag in een sterrenzaak eten, er ontbrak ook een normaal restaurant in het hotel”, zegt Dejaeghere.

Linda van den Burg, algemeen manager van het Strandhotel, bevestigt dat er al enkele maanden gesprekken liepen over de culinaire invulling van de restaurants. “Het Strandhotel wenst een 7 op 7-beleving met een gezonde verhouding tussen casual en fine dining en een bredere toegankelijkheid die past bij de hedendaagse tijd.” Alle partijen moeten zich daarom “aanpassen aan de dynamiek van de markt”, vindt Van den Burg. Met het tijdelijke verlies van de sterren heeft de beëindiging van de samenwerking volgens haar dan weer niets te maken.

Voor Herman betekent het vertrek uit Cadzand ook het einde van een tijdperk. Oud Sluis, zijn driesterrenrestaurant in Zeeland, sloot in 2013 al de deuren en twee jaar geleden stapte hij uit zijn gelauwerde Antwerpse zaak The Jane. “Met het einde van Pure C heeft Herman nu geen vlaggenschip meer en dat is erg jammer”, vindt Dejaeghere. Hij gelooft dat het interessant is wanneer chefs een restaurant hebben waarin ze hun stijl uitdrukkelijk in de verf kunnen zetten.

In zijn persbericht benadrukt Herman wel dat hij de intentie heeft om opnieuw zelf meer te gaan koken. Dat is een trendbreuk met het verleden, de voorbije jaren uitte hij zich immers steeds vaker als een creatief brein dat anderen aanstuurde in plaats van zelf in de potten te roeren. “Mijn kracht ligt in nieuwe gerechten bedenken en smaken combineren, talenten begeleiden in hun groeiambities en gasten blij maken in onze restaurants”, zegt hij.

Alleen is de vraag in welke mate de sluiting van de twee Nederlandse zaken hem die gehoopte tijd zal geven. Restaurants aan de andere kant van de wereld uitbouwen, neemt immers ook een aardige hap uit iemands dagbesteding.

“Je moet keuzes maken als het zo druk is, maar ik betwijfel persoonlijk of dit wel de juiste beslissing was”, zegt Dejaeghere. Voor de Aziatische restaurants werkt Herman samen met de luxueuze Hyatt-hotelgroep, maar op veel naamsbekendheid hoeft hij daar niet te rekenen. Terwijl hij in België en Nederland net veel nieuwsgierigen kon lokken alleen al door zijn naam aan een project te verbinden.

Al is dat volgens Herman net waarom ondernemen aan de andere kant van de wereld zo aantrekkelijk is. “Behalve een handvol chefs en foodies kent niemand daar de naam Sergio Herman en dát is nu net de reden geweest om deze uitdaging aan te gaan.”