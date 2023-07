Selfie met vulkaan? Daarom blijft IJsland hot bij zijn liefhebbers

Beeld © Stefaan Temmerman

Nabij het IJslandse vissersstadje Grindavik, dat zo’n 2.800 inwoners telt, is al enkele weken heel wat aan het borrelen op het schiereiland Reykjanes. Sinds de tiende juli is de vulkaan vlak bij de Litli Hrútur-berg er immers weer actief. De eruptie heeft nu al voor meer lava gezorgd dan de vorige in IJsland, toen de Meradalir in augustus vorig jaar tot uitbarsten kwam. Het schouwspel lokt bovendien vele kijklustigen naar IJsland. De overheid opende daarom het gebied voor liefhebbers en wandelaars. Er werd daarbij wel gewaarschuwd voor de gevaren van zo’n wandeling in vulkanisch gebied. Zo kan de hoge rookontwikkeling je ziek maken en zijn de lavastromen gloeiend heet.

Beeld © Stefaan Temmerman