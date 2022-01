Sekswerkers getuigen: ‘Luxe vind ik belangrijk, ja. Ik beschouw luxe een beetje als zelfliefde’

In de Canvas-reeks ‘Sekswerkers’ passeert dezer weken een achttal dames en heren uit de branche de revue, de opvallendsten onder hen zijn zonder twijfel Nanoe Vaesen en Lisette Mepschen. Alleen al uiterlijk zijn ze elkaars tegenpolen. Nanoe, uit het Limburgse Bree, lijkt op een wulpse barbie: slank, blond, het mooie gezichtje overgegeven aan botox. En dan heb je Lisette uit Tilburg: voluptueus, een beetje een girl next door-type, puur naturel.

Ook hun ‘dienstverlening’ kan niet méér van elkaar verschillen. Nanoe ontpopte zich in drie jaar tijd tot ‘s lands Leading Lady op het onlineplatform OnlyFans, waarop ze naaktfoto’s en seksfilmpjes van zichzelf - al dan niet vrijend met een pornoacteur - aanbiedt aan klanten die daar 14,95 dollar per maand voor neertellen. Willen klanten daarbovenop filmpjes ‘on demand’ of haar live zien stoeien via Skype? Dan betalen ze extra. “Ik ben mijn eigen baas”, zegt Nanoe. “Ik bepaal wat ik post, hoe ver ik daarin ga, met wie ik mijn seksfilmpjes opneem en hoe. Ooit nam ik eens een porno-scène op voor een film, want dat was een droom van mij, maar dat doe ik dus nooit meer. Het was zo fake. Ik voelde mij precies een pop. ‘Nu dit!’ ‘Nu klaarkomen!’ ‘Nu zo gaan liggen!’ Echt niks voor mij, nee.”

Lisette dook op haar 20ste de seksbranche in: na een korte webcam-carrière ging ze aan de slag als escort en dat is ze elf jaar later nog altijd. “Sinds een jaar kies ik bewust voor: minder afspraken en méér kwaliteit-tijd met mijn klanten”, zegt ze. “Ik bepaal op welke dagen ik beschikbaar ben. Ik had geen zin meer om te wachten tot er een klant belde en om dan gelijk het bed in te duiken - als mensen geil zijn, willen ze het ook meteen direct - en een lijstje af te werken omdat er voor is betaald. Ik zoek meer diepgang nu. Gevolg? Ik zit met een wachtlijst.”

Wat schuift jullie job?

Lisette: “Ik ben minimaal voor twee uur te boeken, overigens ook door mensen met een beperking, en vraag daar 600 euro voor. Ik hou het tegenwoordig bewust op vijf klanten per maand en verdien gemiddeld 4.000 tot 5.000 euro bruto. Dat vind ik netjes. Mijn rijkdom zit ook in mijn vrije tijd.”

Nanoe: “Er is in België niemand die via OnlyFans zoveel verdient als ik - gemiddeld passeren er 2.000 betalende klanten per maand op mijn account - maar ik zeg liever niet exact hoeveel dat is. Omdat ik niet wil dat meisjes gaan denken: ‘Ik ga mij ook blootgeven en dan verdien ik dat ook!’ En dan spijt krijgen. Want het is geen easy money. Ik ben 14 uur per dag bezig met mijn account. Dat is hard werken. Elke keer opnieuw nadenken over: wat ga ik posten, hoe, op welke locaties en met wie. En dan zwijg ik nog over de gemiddeld 400 chats en mails die ik per dag krijg. Daar kruipt nog het meeste tijd in. Ik kan er royaal van leven. Ik ben een villa aan het bouwen, ik rij met een luxewagen en draag Chanel, zoals je ziet. Luxe vind ik belangrijk, ja. Ik beschouw luxe een beetje als zelfliefde. Ik werk keihard, maar ik geef mezelf ook heel veel.”

Lisette: “Alleen content maken, zonder fysiek contact met de klant: ik zou het niet kunnen.”

Nanoe: “En ik zou jouw job dan weer niet kunnen doen. Omdat ik geen seks kan hebben met een man tot wie ik mij fysiek niet aangetrokken voel, al heeft hij dan nog zo’n mooi karakter.”

Lisette: “Echt? Ik kan juist zo makkelijk iets vinden bij iemand waarvan ik denk: jou gun ik het.”

Nanoe: “Gij zijt echt wel een pleasend persoon, hé?”

Lisette: “Ja. Het leukste aan mijn job vind ik dat ik iets kan geven wat levensveranderend kan zijn voor mensen. Intiem zijn, betekent ook: jezelf bloot geven, vertrouwen, dingen durven benoemen en uitspreken. Velen hebben gewoon nooit geleerd hoe dat precies moet en denken echt dat seks hetzelfde is als porno. Maar in porno zit meestal nul contact. Dus ik vind het prachtig als ik mannen kan laten zien hoe seks echt op zijn mooist kan zijn.”

Nanoe: “Wat ik het leukste vind? Van mannen horen dat ze zich hebben geamuseerd met mijn foto’s en filmpjes, dat ik hen een orgasme heb bezorgd. Dat geeft mij een kick, ja. Of wanneer ze me laten weten: ‘O, hoe leuk om je zo te zien genieten! ‘Wat zag je er goed uit in dat setje!’ Los daarvan geeft het mij ook genoegdoening als ik mannen tijdens onze chats wat vooruit kan helpen in het leven. Ik stel ook maar vast dat heel veel mannen eenzaam zijn. Aangezien ik zelf ooit een burn-out had en op mijn 16de zwaar ben gepest nadat een privé-seksfilmpje van mij heel de school is rondgegaan, kan ik wel iets zinnigs zeggen over hoe je weer recht krabbelt. Een man die dankzij mijn tips weer positiviteit ziet: ook dat is kicken voor mij.”

Nanoe en Lisette: ‘Of wij elkaars job zouden kunnen doen? No way!’ Beeld Pieter-Jan Vanstockstraeten

Wat zijn de negatieve kanten van jullie job?

Lisette: “Dat mensen veronderstellen dat wat wij doen, geen echt werk is. Ik voel nog niet de impact van het tv-programma bij jullie, maar de keren dat ik in Nederland met mijn kop in een magazine stond, waren er altijd wel reacties, genre: ‘Hé, ik heb je gezien, wil je neuken?’”

Nanoe: “Dat hààt ik. Wie arrogant en onrespectvol is, flikkert er uit bij mij. Het valt al eens voor dat een klant schrijft of zelfs zegt in een Skype-show: ‘Slet, jij gaat nu doen wat ik zeg want ik heb ervoor betaald!’ Dan haak ik af. Ik laat mij niet commanderen. Er is er eentje die tegenwoordig stalkmails stuurt. ‘Ik zal eens bij u thuis langskomen!’ Dat is gewoon griezelig.”

Wat hebben jullie over mannen geleerd?

Nanoe (onmiddellijk): “Dat het geile donders zijn!” (giechelen allebei)

Lisette: “Ik wou net zeggen dat ze méér zijn dan dat.”

Nanoe: “Als een man opgewonden is, heeft hij er véél voor over. Dan zou je hem gelijk wat kunnen vragen. Ze zeggen wel eens dat de brains van een man tussen zijn benen zitten en soms klopt dat echt. Al ben ik voor veel fans ook hun beste vriendin, wat ik erg leuk vind.”

Lisette: “Ik had best wel een plat beeld over wat mannen willen. Heel pornogericht, zo van: ‘Hier is geld en ga nu maar liggen.’ Terwijl ik net geleerd heb dat er vaak méér achter zit: een heel universum aan gedachten en emoties. Zelfs mannen die alleen maar een lekker potje seks willen, vinden dat toch leuker met een vrouw met wie ze kunnen lachen en bij wie ze op hun gemak zijn. In die zin hebben zelfs machomannen mij positief verrast. Ze handelen vaak ook maar vanuit het beeld van hoe ze zouden moeten zijn in plaats van wie ze echt zijn.”

Nanoe: “Door mijn job weet ik nu ook héél zeker dat monogamie niet bestaat. De meeste van mijn klanten - en dat gaat bij mij van jong tot oud, van dokwerker tot dokter - hebben een partner en zeggen vlakaf dat ze gewoon niet gemaakt zijn voor monogamie. In die zin ben ik mezelf tegengekomen. Het huisje-tuintje-boompje-beeld dat ik had, heb ik allang niet meer.”

Nanoe: ‘Wat ik heb geleerd door mijn job? Dat monogamie niét bestaat.’ Beeld Pieter-Jan Vanstockstraeten

Wat was het meest rare verzoek dat jullie al kregen?

Lisette: “Ik ben een ruimdenkende escort. Plasseks moet kunnen, om maar iets te noemen. Maar ik was toch wel verrast toen een man vroeg of hij met zijn scheten-fetisj bij mij terechtkon.”

Nanoe: “Cool!”

Lisette: “Die wilde geen seks, maar dus wel dat ik scheten liet terwijl ik een strakke spijkerbroek droeg en hij wat over mijn billen kon strelen. Ik dacht eerst dat hij mij voor de gek hield, maar dat was niet zo. En toen dacht ik: ‘Het zal voor hem wel niet makkelijk zijn om iemand te vinden met wie hij dat kan delen, dus ik zal het maar eens proberen.’ Het ging hem trouwens vooral over de geluiden. Net omdat je een aantrekkelijke vrouw niet snel windjes hoort laten, windt hem dat zo op. Ik heb vooraf véél rauwe ui gegeten.” (lacht)

Nanoe: “Aan mij vroeg eens een man of ik met mijn auto over zijn penis wilde rijden. Dat fenomeen heet blijkbaar cock-parking. Ik kende het niet eens. Tuurlijk heb ik dat niet gedaan. Ik spreek sowieso niet met klanten af en stel je voor dat dat mis zou gaan. Wat heel veel wordt gevraagd in ‘on demand’-filmpjes, is of ik mij wil verkleden. Keileuk! De typetjes die het meest in trek zijn: het schoolmeisje en de verpleegster. En ik heb al eens een ballerina moeten zijn.”

Zijn klanten vrijgevig?

Nanoe: “Die van mij wel! Ik heb een wens-lijst op mijn account, met spullen die fans naar mij kunnen laten opsturen zonder dat ze mijn adres kennen. Van glazen wijn en knuffels over parfum, kleren en handtassen tot zelfs een tapijt toe: ik krijg het allemaal.”

Lisette: “Nu snap ik dat jij een villa moet hebben om alles in kwijt te kunnen.” (lacht)

Nanoe: “Ik heb één online-sugardaddy die mij al onvoorstelbaar veel heeft gegeven: een tas van Louis Vuitton, dure kleedjes, parfum en een vakantie in Tenerife waar ik met mijn mama naartoe ben geweest. Hij stuurt mij soms zelfs geld op en laat elke week een boeket rozen afleveren. En ik heb die man dus nog nooit gezien, hé. Ik moet nog maar iets posten op mijn account en vijf minuten later heeft hij het al gekocht. Echt ongelooflijk. En het duurste aanbod dat ik ooit kreeg, kwam van een man die mij 5.000 euro bood om eens in het echt met mij af te spreken. Maar zoals gezegd: dat is echt niks voor mij.”

Lisette: “Zelfs niet één keer voor de kick?”

Nanoe: “Nee, ik kan die stap moeilijk zetten. Zal ik ‘m doorsturen naar jou?” (lachen)

Lisette: “Zulke dure cadeaus krijg ik niet, maar ik ben ook meer een Kringloopwinkel-mens. (lacht) Een klant schonk mij eens een Ottolenghi-kookpakket, wat ik heel leuk vond. En onlangs kreeg ik van een rijke man de duurste tip ooit: 1.200 euro. Maar dat is uitzonderlijk. Mensen geven wat ze kunnen geven en ik ben blij met alles wat uit het hart komt.”

Worden jullie soms verliefd op een klant?

Lisette: “Oh, ja!”

Nanoe: “Néé! Het is omgekeerd: veel van mijn fans zeggen verliefd op mij te zijn.”

Lisette: “Als het kon, zou ik alleen nog afspreken met klanten voor wie ik ook verliefdheidsgevoelens heb. Dat zou toch ideaal zijn? Maar ik was gelukkig nog nooit zo verliefd op een klant dat ik weg wilde bij mijn partner.”

Lisette: ‘Of ik soms verliefd word op klanten? Oh, ja! Als het kon, zou ik alleen nog afspreken met klanten voor wie ik ook verliefdheidsgevoelens heb, al heb ik een partner.’ Beeld Pieter-Jan Vanstockstraeten

In welke mate is vrijen met je partner anders dan seks met klanten?

Lisette: “Al zorg ik er altijd wel voor dat seks met klanten ook fijn is voor mij, ik ben dan toch vooral bezig met hun behoeften. Terwijl ik van mijn partner verwacht dat hij ook mij prikkelt. Ik zal een klant ook sneller orale seks geven als ik er geen zin in heb, omdat ik goed besef dat ik bij hem ben met een bepaald doel. Terwijl ik dat dan thuis niet zou doen. En misschien raar om te zeggen, maar met een klant heb ik er soms méér zin in omdat er dan ook alleen maar die ene context is en verder niks van afleiding. Thuis zal ik toch sneller die berg afwas zien die eerst nog aan de kant moet en is er méér nodig om in the mood te geraken.”

Nanoe: “Ik heb momenteel geen relatie. Wel heb ik drie Friends With Benefits, niet toevallig mijn vaste filmpartners. Ik ervaar geen verschil. En een berg afwas heeft mij precies nog nooit tegengehouden. (schatert het uit) Ik heb een heel hoog libido, ik kan alle dagen goesting hebben in seks en zou elke dag met mezelf kunnen spelen. Meerdere keren zelfs.”

Lisette: “Ik niet. Ik denk zelfs dat ik makkelijk lang zonder zou kunnen.”

Nanoe (verwonderd): “Echt?”

Lisette: “Ja.”

En als uitsmijter: wat is de grappigste situatie waarin jullie ooit zijn beland?

Lisette: “Ik heb eens per ongeluk bij het verkeerde huis aangebeld. Een man deed open, ik stapte zelfverzekerd binnen en zei ‘hoi, ik ben Lisa’, want dat was toen mijn werknaam. Ik wou hem al gelijk kussen, maar hij zette een stap achteruit. Net dan kwam er een vrouw de gang inlopen en wist ik: ‘Ik zit hier fout.’ Ik heb sorry gezegd en ben weggegaan. Ik heb me nog lang afgevraagd of dat koppel daar geen ruzie over gekregen heeft, maar ik hoop het niet.”

Nanoe: “Ik heb eens een gedragen slipje naar het verkeerde adres opgestuurd. Een klant had daarom gevraagd - tegen betaling, dat spreekt - zodat hij mij dichter bij zich kon voelen. Een paar dagen later kreeg ik via Facebook een bericht van een man die ik toevallig kende. ‘Seg, er is hier een slipje van jou toegekomen!’ Waarop ik zei: ‘Zou je dat alsjeblieft naar die persoon willen sturen?’ Gelukkig kon hij er mee lachen.”