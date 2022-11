‘Seksuele agressie in Brussel is een plaag die blijft toenemen’: dit kunt u er zelf tegen doen

Wat is de bedoeling van de campagne?

“We roepen mensen op om zich aan te sluiten bij de ‘FAM’, een spreekwoordelijke familie van mensen die klaarstaan om te reageren wanneer zij getuige zijn van seksuele intimidatie op het openbaar vervoer of op straat. We spreken met deze campagne dus expliciet de getuigen aan, en niet zozeer de daders of de slachtoffers.”

“Getuigen kunnen wel degelijk een groot verschil maken. Statistieken tonen aan dat slachtoffers van publieke intimidatie drie keer meer kans hebben op steun van omstaanders wanneer er in hun stad bewustmakingscampagnes zijn opgezet over de essentiële rol van getuigen. Het probleem is dat veel mensen niet goed weten hoe ze moeten reageren, of die stap niet durven te zetten. In de campagne leggen we onder meer uit wat ze kunnen doen.”

Hoe grijp je het best in?

“We focussen op de zogenaamde ‘5D-methode’: Distract, Delegate, Document, Direct, Delay. Ofwel in het Nederlands: de aandacht afleiden, hulp inschakelen, bewijzen verzamelen, het slachtoffer of de dader aanspreken, in dialoog gaan.”

“‘Hoe gaat het met u?’, ‘Kan ik u helpen?’, ‘Zullen we samen verder stappen?’ Dat zijn vragen die je aan een slachtoffer kan stellen en echt helpen. Bovendien geven ze meteen ook een signaal aan de dader: laat hem of haar gerust.”

“Behalve ingrijpen wanneer het nodig is, kan je ook duidelijk maken dat slachtoffers bij jou terechtkunnen. Zo krijgen alle Brusselaars een sticker in de bus die ze op hun deurbel kunnen plakken. De ‘Join The FAM’-sticker geeft aan dat ze meestrijden tegen seksuele intimidatie, en dat slachtoffers bij hen kunnen aanbellen als ze hulp nodig hebben.”

Hoe groot is het probleem van seksuele intimidatie in Brussel?

“Heel groot. Dat zag je bijvoorbeeld al in de documentaire Femme de la rue van Sofie Peeters (uit 2012, ADB), maar het is een plaag die nog altijd blijft toenemen. Steeds meer vrouwen voelen zich onveilig, kleden zich voorzichtiger of mijden bepaalde straten of groepen mannen. Dat moet veranderen.”

“Tot voor kort was het een taboe om dit probleem te benoemen, maar dankzij de #MeToo-beweging en #BalanceTonBar-beweging (tegen seksueel misbruik in cafés, ADB) doen slachtoffers steeds openlijker hun verhaal. Negen op de tien van hen zijn vrouwen. Dankzij hun getuigenissen kunnen we nu ook ons beleid scherper afstellen.”

“De boodschap is simpel: Brussel moet zowel overdag als ’s nachts een stad zijn waar iedereen zich veilig voelt, ongeacht identiteit of kledij. Het moet gedaan zijn met vrouwen lastigvallen en intimideren. Het zijn de daders die schrik moeten hebben, niet de slachtoffers.”

“Vandaar ook de metafoor van die grote familie. Niemand wil dat zijn broer, zus, tante of nichtje iets overkomt. Als we de mentaliteit in Brussel willen veranderen, zal iedereen moeten meewerken.”

Dat klinkt mooi, maar moeten we daders niet gewoon strenger aanpakken?

“Natuurlijk. Vandaar dat de korpschef van de lokale politiezone Zuid aanwezig was bij de voorstelling van deze campagne. De bedoeling is om politieagenten beter op te leiden, zodat ze beter kunnen reageren wanneer ze op straat geconfronteerd worden met feiten van seksuele intimidatie. Ook op het commissariaat moet het onthaal van slachtoffers beter. De politie heeft daarvoor een speciaal charter ondertekend. Dat is een belangrijk signaal.”

“Het Brusselse parket werkte mee aan de ontwikkeling van de campagne. Want naast sensibilisering zetten we uiteraard ook in op repressie. Als al de rest niet werkt, moeten daders hardhandig op hun verantwoordelijkheid worden gewezen. Het ene sluit het andere niet uit.”