Seksueel overdraagbare bacterie is in opmars in België: ‘Let op bij orale en anale seks’

Waarover gaat het precies?

Mark Sergeant: “Shigella is een bacterie die voorkomt in de spijsvertering en die kan leiden tot vreselijke diarree. Sommigen worden er heel erg ziek van, anderen genezen na een paar dagen. In armere landen komt deze bacterie vooral voor in overbevolkte gebieden met een slechte hygiëne. In West-Europa is het in de eerste plaats een seksueel overdraagbare bacterie, die verspreid wordt bij homo- en biseksuele mannen. Door anale seks of contact met ontlasting kan de bacterie worden overgedragen.”

Hoe kan de verspreiding voorkomen worden?

“Het allerbelangrijkste is om voor en na anale seks de handen, penis en billen goed te wassen. Ook het wisselen van condoom bij verschillende partners of tussen orale en anale seks is essentieel. Op die manier maakt de bacterie weinig kans.”

Waarom is deze bacterie zo gevaarlijk?

“Zoals gezegd krijg je er enorme diarree van. En dat gaat snel gepaard met redelijk wat vochtverlies in de eerste dagen. Mensen die van zichzelf al wat ziekjes zijn, kunnen zo zwaar getroffen worden. In heel uitzonderlijke gevallen is zelfs een ziekenhuisopname nodig om weer aan te sterken. Het goede is dat de symptomen, die stevig kunnen zijn, normaal gezien al na een week weer verdwijnen. Daarna is het wel nog aangewezen om tot zeven dagen na het laatste symptoom geen seks te hebben en zwem- en bubbelbaden te vermijden.”

Zijn er in België al veel gevallen van shigella opgedoken?

“Er is sinds begin dit jaar toch al een uitbraak van een twintigtal gevallen. Dat lijkt op het eerste gezicht niet zoveel, maar daarachter gaan heel veel niet-gekende gevallen schuil. Veel mensen kennen het bestaan van deze bacterie niet, dokters kennen ze niet zo goed. En daarom wordt ze verkeerd behandeld. Er is immers een specifieke antibioticakuur nodig om de shigella-bacterie te bestrijden. Heel vaak gaat men ervan uit dat het gewoon diarree is. Belangrijk is wel dat je na een besmetting niet immuun bent voor deze ziekte.”

Wordt er iets aan gedaan om op het gevaar van deze bacterie te duiden?

“Inderdaad, bij Sensoa bewandelen we twee verschillende paden, nadat het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid ons benaderd heeft. In de eerste plaats gaan we contact opnemen met horecazaken waar mannen seks ter plaatse kunnen hebben. Zo kunnen we de zaakvoerder en het personeel inlichten en hen uitleggen hoe ze zichzelf kunnen beschermen.

“Anderzijds zullen er posters uitgehangen worden – die momenteel gedrukt worden – bij events en op plaatsen waar mannen seks hebben met andere mannen, zoals seksclubs, darkrooms of homosauna’s. Ook dokters zullen ingelicht worden. Die laatste taak ligt niet bij ons, maar bij het Agentschap Zorg en Gezondheid. Zo kunnen ze sneller detecteren dat het om een shigella-infectie gaat en meteen de juiste behandeling voorschrijven.”

Zal deze bacterie snel weer verdwijnen of is het een blijver?

“Al in 2013 werden in het Verenigd Koninkrijk voor het eerst campagnes gevoerd in verband met de shigella-bacterie, ze bestaat dus wel al even. In ons land hadden we vier jaar geleden een kleine opflakkering, maar dit is nu wel een eerste echte uitbraak.

“Wij hebben het in 2018 trouwens al als een apart onderwerp op onze website gezet, waar veel extra informatie te vinden is over shigella. Deze bacterie gaat echt in golven, ik vrees dus dat ze telkens zal terugkeren. Maar ik ben er zeker van dat de media-aandacht en de affichecampagne iedereen voldoende zullen sensibiliseren om de verspreiding zoveel mogelijk tegen te gaan.”