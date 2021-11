Seksueel misbruik wijdverspreid in sportclubs

Een kwart van de jongeren kreeg al te maken met fysiek seksueel grensoverschrijdend gedrag op de sportclub. Het is slechts een van de vele vormen van grensoverschrijdend gedrag waar een groot deel van de Vlaamse jongeren op hun sportclub mee geconfronteerd worden, toont een grootschalige bevraging. ‘Elke sportclub zou zich verantwoordelijk moeten voelen.’

Het belooft een eye-opener te worden voor Europese sportclubs, dit nieuwe CASES-onderzoek (Child Abuse in Sport: European Statistics) naar kindermisbruik in sport, waar Humo vandaag over bericht. Het gaat om een grootschalige samenwerking tussen zeven Europese universiteiten, twee sportbonden en één internationale sportfederatie. Per land vulden 1.472 mensen van 18 tot 30 de lijsten in, in België zelfs het dubbele.

Het beeld dat uit het onderzoek voortkomt, is dat grensoverschrijdend gedrag binnen sportclubs wijdverspreid is, ook al wordt er binnen de sportclubs amper melding van gedaan. Zo geeft 23 procent van de jonge Belgen aan dat ze te maken kregen met seksueel geweld mét contact en 36 procent van seksueel geweld zonder contact op de sportclub. 8 procent geeft aan dat ze het slachtoffer werden van seksuele aanranding, 9 procent van verkrachting of poging tot verkrachting. Buiten de sport liggen de cijfers van seksueel geweld nog hoger, maar jongeren spenderen dan ook slechts een beperkt deel van hun tijd op de sportclub.

“Dat de cijfers van de sport dicht aanleunen bij die van de rest van de samenleving, is dus een veeg teken. We hadden verwacht dat het verschil groter zou zijn", zegt criminologe Tine Vertommen (UAntwerpen), die het onderzoek in België leidde. De lichamelijkheid van sport kan het risico vergroten. “Als sporter ga je met elkaar op hotel of kleed je je samen om. Bij sommige sporten is er fysiek contact met de trainer, bijvoorbeeld om bepaalde oefeningen te ondersteunen. Dat kan in sommige situaties tot ongewenst gedrag leiden, zoals iemand die van een groepsknuffel gebruikmaakt om aan iemands billen of borsten te zitten.”

Andere vormen van grensoverschrijdend gedrag blijken nog veel vaker voor te vallen. In totaal geeft drie vierde van de bevraagde jongeren aan dat ze minstens één vorm van grensoverschrijdend gedrag meemaakten op de sportclub. Bij meer dan de helft gaat het om psychisch geweld. “Dat kan gaan van uitschelden tot druk zetten of negatief commentaar geven op hun prestaties of uiterlijk”, zegt Vertommen. Ze benadrukt dat iedereen daar andere grenzen in stelt, waardoor het moeilijk te veralgemenen is. Hetzelfde geldt voor fysiek geweld, waar 51 procent van de jonge Belgische sporters volgens het onderzoek mee te maken kreeg. Een derde van hen heeft het daarbij over fysieke straffen, zoals een voetballer die voor heel de groep moet opdrukken na het verliezen van een loopwedstrijdje. “Natuurlijk tilt niet iedereen daar even zwaar aan. De vraag is: is dat nodig? Op school is de pedagogische tik allang verbannen, maar in een sportclub worden fysieke straffen nog steeds genormaliseerd.”

Harde hand

Niet zelden spiegelen coaches zich nog steeds aan de topsportwereld, waar - zeker in bepaalde sporttakken - de harde hand nog steeds de plak zwaait. Zo verwijst Vertommen naar de getuigenissen van verschillende (ex-)turnsters over grensoverschrijdend gedrag op de Gentse topsportschool. “Dat toont aan dat zo'n autoritaire aanpak nog steeds genormaliseerd wordt. Voor sporters die al heel hun leven zo'n aanpak gewend zijn, is het moeilijk om te denken dat het anders kan. Maar als zoveel talent ermee ophoudt, kun je afvragen of dat de juiste methode is.”

Ook motivatiepsycholoog Maarten Vansteenkiste (UGent), medeauteur van het boek Motiverend coachen in de sport, is die mening toegedaan. “In de sport wordt een autoritaire trainingsaanpak nog steeds vaak gehanteerd omdat men ervan overtuigd is dat je zo de veerkracht van de sporters kunt vergroten. Dat is een misvatting die uit de wereld moet worden geholpen.”

Volgens Vansteenkiste ondergraaft druk zetten of fysieke straffen geven het spelplezier, en brengt het op de lange termijn ook minder op. “Zo kun je de verliezer van een penaltyreeks op voetbaltraining rondjes laten lopen, of een T-shirt met ‘lul van de week’ laten dragen. Maar wat is daar de meerwaarde van? Interessanter lijkt me dan om een leermoment in te plannen, of extra training te geven over hoe je een penalty trapt.”

Opvallend is dat veel meer jongens het vaakst aangeven te maken te krijgen met grensoverschrijdend gedrag in de sportclub. Zo geeft 61 procent van de jongens aan dat ze te maken kregen met een vorm van fysiek geweld, tegenover 41 procent meisjes. “In ons onderzoek waren er dan ook meer jongens die aan competitiesport deden, en ook op hoger niveau. Maar het verschil is opvallend. Het kan ermee te maken hebben dat vormen van grensoverschrijdend gedrag bij jongens en mannen nog meer genormaliseerd worden", zegt Vertommen.

Zowel jongens als meisjes lijken bovendien amper melding te doen van grensoverschrijdend gedrag. Slechts 6 procent geeft het aan bij iemand in de sport. “Veel clubs zijn er zich dus niet bewust van, terwijl de cijfers aantonen dat elke club zich verantwoordelijk zou moeten voelen. Het komt overal voor.”

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) geeft aan dat motiverend coachen en een veilig sportklimaat creëren een van de hoekstenen in de huidige trainersopleiding in Vlaanderen is. Ook worden volgens een nieuw decreet nieuwe medewerkers van sportclubs gevraagd om een bewijs van onberispelijk gedrag in de omgang met minderjarigen, en komen er aanspreekpunten voor grensoverschrijdend gedrag voor sportdiensten bij steden en gemeenten.