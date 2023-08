Seksueel misbruik schaadt ook familie van plegers: ‘Zij zijn slachtoffers, terwijl ze vaak als daders worden aangesproken’

De arrestatie van radiopresentator Sven Pichal leidt tot een schokgolf in zijn omgeving. Voor naasten is het nooit makkelijk om te begrijpen hoe iemand in een dossier rond misbruik genoemd kan worden. ‘Soms worden partners zelfs zwaarder gestraft dan plegers’, klinkt het bij experts.

“Ik ben teleurgesteld en er overvalt mij een enorm gevoel van schaamte.” Zondagochtend kreeg de oudste broer van Sven Pichal het bericht dat de radiopresentator zich liet opnemen, ’s avonds ontdekte hij samen met de rest van Vlaanderen hoe de vork werkelijk in de steel zat. De man werd donderdag aangehouden en zou verdacht worden van het bezit en de verspreiding van beelden van seksueel kindermisbruik. Zijn broer is bijzonder aangeslagen en wil in de eerste plaats het onderzoek afwachten, maar vertelt wel dat hij hem niet wil laten vallen. “Hij was altijd een goede broer die ons in moeilijke tijden steunde. We zullen een hechte familie blijven en we zullen er ook nu voor elkaar zijn.”

De reactie van Pichals broer is menselijk en toch opvallend. Er zijn weinig strafrechtelijke dossiers die de samenleving sterker beroeren dan die rond kindermisbruik. De radiopresentator werd nog niet in verdenking gesteld en van een veroordeling is nu geen sprake, maar onbekenden schelden hem wel de huid vol op sociale media. Voor naasten is het minder evident om een dergelijke ongenuanceerde houding aan te nemen. De vele mooie herinneringen die bij een persoonlijke band horen, zijn niet altijd te verzoenen met de feiten die door de politie onderzocht worden.

“Geliefden van plegers kampen vaak met schaamte en woede, maar ze kunnen ook nog positieve gevoelens hebben. Die verdwijnen niet zomaar”, zegt psychologe Ninke Duquet. Zij werkt als teamcoördinator bij Stop it Now!, de hulplijn voor personen die zich zorgen maken over hun gevoelens en gedrag bij minderjarigen. Enkele maanden geleden lanceerde de organisatie ook een platform dat zich specifiek op de naasten van zulke mensen richt.

Dat is op zich weinig verrassend: een kwart van de 2.500 hulpvragen die het platform de voorbije zes jaar binnenkreeg, kwam van mensen die zich zorgen maakten over het gedrag van een geliefde. Via lotgenotengroepen en een onlineforum moeten zij de ondersteuning krijgen die ze in de buitenwereld vaak missen. Net omdat er een ontzettend taboe op kindermisbruik rust, kunnen familie of vrienden vaak niet op begrip rekenen wanneer ze hun verhaal delen.

“Sommigen vragen zich ook af of ze het hadden moeten zien aankomen en of ze iets hadden kunnen doen om het te voorkomen. Maar de verantwoordelijkheid ligt altijd bij de pleger”, aldus Duquet.

Vertrouwensbreuk

Zeker voor de partner van iemand die verdacht wordt in een zaak rond (digitaal) kindermisbruik zijn de reacties van de buitenwereld vaak ongemeen hard. “Zij worden soms zelfs zwaarder gestraft dan de plegers”, zegt forensisch therapeut bij centrum voor daderhulp I.T.E.R. Els Van Daele. Wanneer een veroordeelde voor langere tijd in de gevangenis verblijft, moeten hun partners het plots met een gehalveerd inkomen zien te rooien. Ondertussen komt ook de zorg voor eventuele kinderen op hun schouders terecht en moeten ze zich elke dag in een buitenwereld wagen die lang niet altijd begripvol is.

I.T.E.R. biedt daarom ook therapie aan voor de naasten van plegers van seksueel kindermisbruik. Elk traject is anders, maar de organisatie wil mensen vooral kansen bieden om hun verhaal te doen zonder het risico te lopen om meteen weer veroordeeld te worden. Een van de lastigste aspecten in dergelijke scenario’s blijft dan ook de vertrouwensbreuk: aanvaarden dat iemand jarenlang een donkere en verborgen kant had, is een bittere pil om te slikken.

Soms lukt het voor plegers van seksueel kindermisbruik om de relatie met hun omgeving te herstellen, maar hoe dan ook gaat er meestal een langdurig traject van therapie mee gepaard. Het is daarbij belangrijk dat naasten kunnen aangeven waar ze precies nood aan hebben. Enkel door open communicatie kan een verwerkingsproces slagen, al verloopt het zelden van een leien dakje en is het moeilijk om er generaliserende uitspraken over te doen.

Duquet vertelt wel dat het voor het behandeltraject van plegers zinvol is om niet alle contacten met hun geliefden te verliezen. “Sociaal isolement heeft een eerder negatief effect op herval”, vertelt ze.

Wanneer de partner ondersteuning biedt, kan dat de pleger aanmoedigen om zijn verantwoordelijkheid te nemen. De open communicatie binnen een innige band maakt het voor hen mogelijk om bepaalde feiten onder ogen te zien die ze anders misschien onder de mat zouden schuiven. “Het kan helpen om de therapie op lange termijn voor te stellen. Als iedereen hen laat vallen, dreigt het isolement. De relationele context is dus belangrijk voor het herstel”, zegt Van Daele.

In het geval van Pichal wacht voor zijn familie een extra uitdaging aangezien zij niet de kans kregen om het nieuws in hun eigen tempo te delen. “Je hebt plegers en hun slachtoffers, maar hun gezinnen worden ook getroffen. Zij zijn ook slachtoffers, terwijl ze vaak als daders worden aangesproken. Dat is traumatiserend omdat hun wereld in elkaar stort”, aldus Van Daele.