Seksueel grensoverschrijdend gedrag bij vrouwen met een beperking onderbelicht probleem

Tina Goethals van de vakgroep Orthopedagogiek probeert in kaart te brengen wat de ervaringen zijn van vrouwen met een beperking omtrent seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. Hiervoor lanceerde ze deze week een vragenlijst die peilt naar mogelijke negatieve ervaringen van vrouwen, de context waarin deze plaatsvonden en de gevolgen hiervan.



Tot nu toe vertelden zestig vrouwen met een verstandelijke beperking hun verhaal via gesprekken met de onderzoekster. Het onderzoek is volgens Goethals halfweg, maar volgens Goethals zijn de bevindingen al "verbijsterend".



Systematisch misbruik

Er is volgens de onderzoekster sprake van seksueel grensoverschrijdend gedrag van allerlei aard. "Dit gaat bijvoorbeeld over kinderen met een beperking die vastgebonden en verkracht worden door familie en bekenden, om maar niet te spreken over systematisch misbruik door personeel in instellingen", legt Goethals uit. "Ook wat betreft preventie, ondersteuning en politionele omgang bij de slachtoffers begeeft Vlaanderen zich op glad ijs bij het waarborgen van mensenrechten."



Onderbelicht

Aangezien 10 à 15 procent van de Vlaamse bevolking een beperking heeft, spreekt Goethals over een grote groep mensen "waar niet bij stil gestaan wordt". "Seksueel geweld bij mensen met een beperking is uitermate onderbelicht in beleid, hulpverlening en onderzoek. In oktober zijn de resultaten bekend, maar deze zullen nog maar de top van de ijsberg zijn. Er dient nog veel meer aandacht te gaan nog degelijk onderzoek over deze ongekende en gecamoufleerde problematiek."