Sekstoerisme in het Franse Cap d’Agde en 8 andere topverhalen van deze week

1. Wat telt is hoe we wandelen, niet hoeveel: grootschalig onderzoek toegelicht

Velen van ons dragen regelmatig een smartwatch, die het aantal stappen telt dat we per dag zetten. Op basis van deze getallen kan het moeilijk zijn om te bepalen wat ze betekenen voor onze algemene gezondheid. Is alleen het totale aantal stappen per dag van belang, of maakt de intensiteit van de inspanning, zoals een stevige wandeling of joggen, ook een verschil?

Sneller, maar niet noodzakelijk meer. Wie aan een hoger tempo wandelt, loopt fors minder kans op kanker, dementie en vroegtijdig overlijden, zo blijkt uit nieuw onderzoek.

Beeld Amber Gys

2. Nooit eerder zoveel Vlamingen met twee jobs: ‘Uiteraard is het leuk dat dat loon niet belast wordt’

Een recordaantal Vlamingen heeft een tweede baan: met 177.000 zijn ze inmiddels. Voor het extra geld, als welkome afwisseling, of gewoon om bezig te blijven. “Mensen zeggen me weleens: jij bent zoveel bezig met werken. Maar ik vind het prima zo. Ik ben jong en heb het gevoel dat ik het nu moet doen. En ik ben nu eenmaal graag druk bezig.”

Drie noeste werkers vertellen waarom ze met één baan niet genoeg hebben.

Beeld Wouter Van Vooren

3. Met deze dodelijke monstertrucks stuwen Mexicaanse kartels drugsoorlog naar nieuwe hoogtes

In hun bloederige drugsoorlog maken de gewelddadige Mexicaanse kartels steeds meer gebruik van een nieuw wapen. De narco’s brengen het concept monstertrucks naar een dodelijk nieuw niveau door pick-ups uit te rusten met geschutskoepels, stalen bepantsering en stormrammen. “Zij willen special forces nabootsen.”

In beslag genomen monstertrucks van een kartel, klaar voor vernietiging, in de stad grensstad Reynosa. Beeld Mexican Attorney General’s Office

4. ‘Oekraïne ziet barstjes in het pantser rond Poetin, en steekt er een koevoet in’: waarom drones en raketten steeds vaker Rusland bereiken

Na de daden volgden de woorden: Oekraïens president Volodymyr Zelensky zegt dat de oorlog weldra ook op Russisch grondgebied uitgevochten wordt. De keuze van wapens om dat dreigement kracht bij te zetten, is opvallend. “Het is de strijd die je niet ziet, maar die uitermate belangrijk is.”

Lees hier de analyse.

Een Oekraïense mortiergranaat wordt afgevuurd in de richting van Russische posities, in de regio Donetsk. Beeld FINBARR O'REILLY / NYT

5. Sekstoerisme in het Franse Cap d’Agde: ‘Als een vrouw ergens enkele mannen begint te pijpen, komen de ‘stokstaartjes’ aangerend’

In de Franse oksel van de Middellandse Zee, op een boogscheut van Montpellier, wordt het liederlijke leven al zo’n zeventig jaar lang uit volle en vooral blote borst bezongen. Cap d’Agde is de thuishaven van een van de eerste naturistenstranden van Europa en het drukstbezochte swingersparadijs ter wereld. Het Ibiza van het sekstoerisme – schrik niet als u in de duinen over een gangbang struikelt – beleeft wulpse hoogdagen in de zomer.

“Ik overdrijf niet: het is een paradijs”, vertelt Nancy. “Dat gevoel van naakt te zijn, de vrijheid van het naturisme: ik vind het zo bevrijdend. Of je nu dik, dun, oud, jong, mooi of lelijk bent: het maakt niet uit. Iedereen is gelijk, niemand bekijkt je scheef.”

Lees hier het volledige artikel.

Beeld Getty Images/iStockphoto

6. ‘Binnen de culinaire wereld was dit verhaal al bekend’: waarom topchef Willem Hiele in zijn restaurant een werknemer te lijf is gegaan

Topchef Willem Hiele dreigt voor de rechtbank te moeten komen wegens slagen en verwondingen. Hij zou op 6 november in zijn restaurant in Oudenburg een werknemer in het ziekenhuis geslagen hebben. Dat verhaal circuleerde al langer, vertelt culinair journalist Marian Kin. “Het valt nu af te wachten hoe zijn klanten zullen reageren. Zo’n toprestaurant is zeker geen gemakkelijke omgeving en natuurlijk staan veel topchefs onder druk. Maar dat kan toch nooit een verontschuldiging zijn voor geweld.”

Lees zeker ook het portret van Willem Hiele, de cultchef die even woest is als de zee.

Culinair journalist Marian Kin over Willem Hiele. Beeld Eva Beeusaert - Thomas Sweertvaegher

7. Kan schrappen ‘cum laude’ druk bij studenten geneeskunde wegnemen? ‘Het is een te beperkte weergave van excellentie’

Verschillende Nederlandse geneeskundeopleidingen willen studenten niet meer ‘cum laude’ laten afstuderen, om prestatiedruk tegen te gaan. Daar valt iets voor te zeggen, vindt Piet Hoebeke, decaan van faculteit geneeskunde aan de UGent. “Voor veel studenten wordt zo’n onderscheiding een fetisj, en dat zorgt inderdaad voor stress en ongezonde competitie. De toxische effecten gaan soms ver. Zo zijn er al voorbeeldvragen waarmee studenten zich voorbereiden op examens vervalst, om anderen te saboteren.”

Lees hier het volledige interview.

Piet Hoebeke, uroloog en decaan aan UGent. Beeld Joris Casaer - Photonews

8. De politieke zenuwachtigheid rond Ineos gaat om veel meer dan één ethaankraker

De Vlaamse regering plooit zich dubbel om Project One, de ethaankraker van chemiereus Ineos, alsnog uit het slop te trekken. Volgens Groen gaat de regering plat op de buik voor een rijke Brit. Maar volgens de regering gaat met het project een economisch belang gepaard gaat dat Ineos flink overstijgt.

“Het is deel van onze politiek om dit soort bedrijven aan te moedigen hier te investeren, ja”, zegt een hoge politieke bron. “De haven van Antwerpen is onze belangrijkste economische draaischijf. Is het dan zo raar dat de premier en de minister-president daar even gaan uitleggen hoe de zaken ervoor staan? Dat is toch normaal?”

Lees hier de politieke analyse.

Ineos-topman Jim Ratcliffe. Beeld Bloomberg via Getty Images

9. Drie liter water per dag en aardappelen maken dik: deze voedingsexperts scheiden zes feiten van fabels

Van het laatste spectaculaire wonderdieet tot een baanbrekende studie over de impact van voeding op je gezondheid: elke dag heeft iemand wel iets nieuws te melden over gezonde voeding. Maar wat moet je daar nu allemaal van geloven? Diëtiste Sanne Mouha en voedingsprofessor Bruno De Meulenaer (UGent) helpen zes hardnekkige mythes de wereld uit. “Je lichaam heeft vet nodig om te kunnen functioneren, het is níét altijd slecht.”

Lees hier de zes mythes over voedsel.