‘Seks, promotie, ontslag’: zo maakte Bild-hoofdredacteur Reichelt systematisch misbruik van zijn medewerksters

De best verkopende krant van Europa heeft zijn hoofdredacteur opzijgezet nadat Der Spiegel en The New York Times nieuwe details prijsgaven over een schandaal dat al sinds dit voorjaar circuleert rond die man, de 41-jarige Julian Reichelt. In maart klonk het al dat Reichelt stagiaires uit eten nam, jonge vrouwelijke werknemers plots promotie gaf en hen al even plots weer liet vallen. Het ‘systeem-Reichelt’ in de woorden van Der Spiegel: ‘seks, promotie, ontslag’.

Bij de aantijgingen in maart zette Axel Springer, de uitgeversgroep boven Bild, Reichelt op non-actief om de zaak te onderzoeken. Twaalf dagen later concludeerde hun advocatenkantoor dat er geen enkel bewijs was voor machtsmisbruik of seksueel grensoverschrijdend gedrag. Reichelt kon opnieuw aantreden, met een vrouwelijke co-hoofdredacteur aan zijn zijde.

Tot deze week nieuwe details naar boven kwamen. Uit stukken van het onderzoek door het advocatenkantoor van Axel Springer zou blijken dat een vrouw getuigd heeft over haar relatie met Reichelt. Ze was 25 jaar toen die verhouding begon, hij 36. Toen Reichelt een jaar later de topfunctie kreeg, beloonde hij haar met een betere functie.

Ook daarna nog liet hij haar komen naar hotelkamers in de buurt van de Axel Springer-toren in Berlijn. “Zo gaat het altijd bij Bild”, zou ze de onderzoekers verteld hebben. “Wie met de baas naar bed gaat, krijgt een betere baan.”

Een andere redacteur zou tegen haar zijn beklag hebben gedaan dat hij het beu was om de vrouwen te moeten aanvaarden met wie Reichelt relaties had. En toen ze op gegeven moment onkosten had gemaakt, stond Reichelt een eenmalige betaling toe van 5.000 euro. Hij “zei haar dat ze dit tegen niemand moest zeggen”.

Doofpotoperatie?

Naast The New York Times ging ook het Duitse Ippen-Media publiceren over het onderzoek van het advocatenkantoor, maar de top van dat mediaconcern ging op de rem staan. Uitgever Dirk Ippen hield op de valreep de publicatie tegen “om niet de indruk te wekken dat we een concurrent economisch wilden benadelen”.

Een deel van de Ippen-redactie zei vrijdag in een brief ‘gechoqueerd’ te zijn door deze beslissing, gezien hun onderzoek ‘waterdicht’ was. Ook de Duitse journalistenvereniging heeft het over “enorme inmenging in de redactionele onafhankelijkheid”.

Een van de journalisten van Ippen ging daarop met haar informatie naar Der Spiegel. Het Duitse weekblad stelt dat Reichelt “vaak jonge vrouwen op zijn redactie volgens hetzelfde patroon benaderde”. Een voorkeursbehandeling was vaak gekoppeld aan een seksuele relatie. Een van de vrouwen zou psychiatrische behandeling nodig hebben gehad omdat ze zo leed onder de druk van haar baan en de opmerkingen van collega’s dat ze die job enkel had gekregen voor bewezen diensten aan haar baas.

Julian Reichelt op de Bild-redactie Beeld BELGAIMAGE

Volgens Der Spiegel waren de seksuele escapades van hoofdredacteur Reichelt geweten op de redactie, maar hield Mathias Döpfner, CEO van Axel Springer, hem de hand boven het hoofd. Toen in maart het onderzoek naar Reichelt startte zou Döpfner naar een vriend hebben gestuurd dat “we bijzonder voorzichtig moeten zijn”.

Hij zei dat Reichelt “werkelijk de laatste en enige journalist in Duitsland was die nog moedig in opstand kwam tegen de nieuwe autoritaire DDR-staat”. Reichelt had toen net een commentaar geschreven waarin hij het opnam tegen de Duitse coronamaatregelen.

Voor de val van de muur stond Bild bekend om haar strijd voor Duitse eenheid en tegen de DDR, het woord dat lang enkel tussen aanhalingstekens in de krant verscheen. Tot 2012 plaatste Bild blote vrouwen op de voorpagina en intussen heeft het vooral nog de reputatie van een roddelblad.

Waarom nu?

Onderzoeksjournalist Günter Wallraff heeft ooit nog drieënhalve maand onder een pseudoniem voor Bild geschreven, enkel om nadien de dubieuze en sensationele werkwijze aan de kaak te stellen. Dat nu de krant zelf onder een schandaal gebukt gaat, is volgens sommige Duitse media gelinkt aan de Amerikaanse plannen van uitgeverij Axel Springer.

De Duitse uitgeverij was al eigenaar van Business Insider, een site met vooral zakelijk nieuws, maar deed deze zomer ook een overnamebod van 1 miljard dollar op Politico. Die politieke nieuwssite is 15 jaar geleden opgericht door twee ex-journalisten van The Washington Post en is een rechtstreekse concurrent van zowel The Washington Post als The New York Times. De Europese versie van Politico startte enkele jaren geleden al als een joint venture tussen Politico en Axel Springer. De Duitsers zouden de overname in de VS naar verwachting net deze week afronden.

De Frankfurter Allgemeine Zeitung ziet twee redenen waarom uitgerekend The New York Times zo uitvoerig bericht over Springer en de Bild-baas. “Een daarvan is dat de Springer Groep sinds 2019 voor 40 procent van de aandelen in handen is van de Amerikaanse investeringsmaatschappij KKR en zich als serieuze concurrent op de Amerikaanse markt wil vestigen”, aldus FAZ.

En de tweede reden? Een terughoudendheid bij de Duitse pers om over de interne keuken bij Bild te berichten. “Dit is te wijten aan de bedrijvige juridische afdeling van Springer,” schrijft FAZ. “Maar er is blijkbaar ook een algemene angst om met het Berlijnse mediahuis te rommelen.”