Seks, drugs en rock-’n-roll? De ontaarding van bedevaartsoord Klein Scherpenheuvel is maar schijn

Na de brand aan een van de offerkapellen in Wiekevorst, doen de wildste verhalen de ronde over het bedevaartsoord. Of is het eerder een oord van verderf?

“Al heel mijn leven hangen hier af en toe onderbroeken in de bomen. En wat dan nog?” Aan de offerkapel van Klein Scherpenheuvel in Wiekevorst probeert Lizette (82) een zelf meegebrachte kaars aan te steken. De felle regen maakt het moeilijk om de aansteker te doen branden, maar dat is niet de enige reden waarom haar dankgebed wat lastiger verloopt dan anders. Ze heeft veel aan haar hoofd. Het minuscule bedevaartsoord, dat zijn naam kreeg omdat de kapel voor slechtzienden met een flinke portie verbeelding en grootheidswaanzin enigszins op de Basiliek van Scherpenheuvel lijkt, bevindt zich namelijk in woelige wateren. Begin maart werd brand gesticht aan een van de offerkapellen, de roetvlekken zijn nog steeds zichtbaar op de muren. Twee weken geleden deden pyromanen een nieuwe poging om de deur van de kapel met kaarsen in brand te steken. Het nieuws daarover ging in het dorp rond als een lopend vuurtje.

Beeld Paul Notelteirs

Bij een bedevaartsoord dat schijnbaar uitgroeit tot een onveilig oord van verderf valt heel wat electoraal garen te spinnen. Tijdens de recentste bijeenkomst van de gemeenteraad legde oppositiepartij Vlaams Belang de vinger op de zere wonde. De pogingen tot brandstichting zouden slechts het topje van de ijsberg der verderf zijn. Tussen de planten in het fraai aangelegde park rond de kapel hebben mensen volgens gemeenteraadslid Tamara Ceuppens seks. Ze vertelt daarbij dat het bedevaartsoord ’s avonds drugsdealers aantrekt. “Eens het donker wordt, komen ze hier bij elkaar om drugs te dealen en te gebruiken, zelfs auto’s met Nederlandse nummerplaten.” Iedereen is welkom in de tuin van de Heer, maar voor Nederlanders en mensen die seks hebben zijn er uitzonderingen. De burgemeester riep de wijkagent daarom op om een oogje in het zeil te houden en de lokale politie patrouilleert vaker rond het bedevaartsoord. Zo moet de rust op korte termijn hersteld worden.

Lizette is niet erg onder de indruk van de berichtgeving over de wantoestanden in Klein Scherpenheuvel. Ze komt dikwijls naar de kapel om God te bedanken om goed voor haar familie te zorgen en om hulp te vragen bij moeilijke kwesties. De opwarming van de planeet en de oorlog in Oekraïne duiken weleens in haar gebeden op, de ontaarding van het bedevaartsoord voorlopig niet. “Ik woon enkele kilometers verderop en daar zie je toch heftigere toestanden. Hier komen mensen eigenlijk alleen om te bidden of te wandelen.” Ze wil de kapel blijven bezoeken, zelfs als er af en toe onverwachte gasten in de omgeving zouden opduiken. “Het is toch niet negatief dat koppels naar hier komen en romantisch zijn? Ze moeten het gewoon beschaafd houden.”

Kattenkwaad

Gommaar Van Den Bergh, die al sinds 1990 diaken van Klein Scherpenheuvel is, betreurt dat zijn kapel de voorbije weken in een negatief daglicht gesteld werd. Hij erkent dat er weleens brommers door het park scheuren en dat er fietsen over de grasperkjes rijden. Sinds de gemeente de lichten rond de kapel om 23 uur dooft om energie te besparen, doen zulke problemen zich iets vaker voor. “Maar zulk kattenkwaad zagen we eigenlijk altijd al. En als ze het hier niet doen, doen ze het elders.” Na de poging tot brandstichting aan de deur van de kapel is de rust teruggekeerd. “Ik denk dat de situatie nooit zo erg was als ze beschreven werd. Het was allemaal wat overdreven.”

In de omgeving van het park reageren buurtbewoners op een soortgelijke manier op de berichten over overlast. Ivo Nys (66), die al zes jaar naast het bedevaartsoord woont, vertelt dat zijn spectaculairste ervaring in het park de vondst van enkele lege zakjes wiet was. “De brand was jammer, want de kapel moet een plek van rust en ingetogenheid zijn. Maar ik herken de plek niet in de berichten die er recent over verschenen.” Waarop hij samen met zijn hond onverschrokken het park rond Klein Scherpenheuvel inloopt, het bedevaartsoord dat voorlopig alleen in het diepst van zijn gedachten een hellegat is.