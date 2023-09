Sector wil 5 euro extra per dienstencheque, waarvan 1 euro naar de huishoudhulp zou gaan

Heel wat bedrijven zijn verlieslatend omdat de prijs hetzelfde bleef maar de kosten fors stegen. Van die 5 euro zou 1 euro naar opslag voor de huishoudhulpen moeten gaan, 2 euro naar hr-omkadering, bijvoorbeeld opleiding en omkadering, en 2 euro naar de werkgever.

Vlaams Platform Dienstencheques, Federgon en Zorggezind, de drie grootste werkgeversorganisaties uit de sector, zowel uit de profit als de non-profit, stelden vrijdag een sectoranalyse van Graydon Creditsafe voor. Het analysekantoor kwam tot de conclusie dat meer dan de helft van de dienstenchequebedrijven vandaag verlieslatend is, een nog steeds toenemend aantal.

Oorzaak: door de inflatie na covid stegen de kosten sterk, terwijl de prijs van een dienstencheque al sinds 2014 gelijk bleef in Vlaanderen. Bovendien zijn vele gezonde bedrijven niet meer schokbestendig, omdat ze geen of weinig reserves hebben. Eric Van Den Broele van Graydon was geschrokken van de slechte cijfers voor deze sector. Nooit eerder gezien, luidde het.

De sector pleit er daarom voor om de inruilwaarde volgend jaar al met 5 euro te verhogen. In Vlaanderen komt die waarde nu uit op 26,98 euro per gepresteerd uur, waarvan 17,98 euro voor de overheid. De consument betaalt per cheque 9 euro, waarvan 1,8 euro fiscaal recupereerbaar.

Wie de 5 euro extra zou moeten betalen, laten de dienstenchequekoepels in het midden. Hoeveel de prijs voor de klant omhoog zou moeten gaan, is een beslissing voor de overheden, klonk het. De impact op de eindgebruiker hangt af van de overheid, aldus Ann Cattelain, CEO van Federgon. “Wij praten over de inruilwaarde.”