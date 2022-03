Sector legt eigen actieplan voor kinderopvang op tafel

De kinderopvang staat al enkele weken in het oog van de storm na het overlijden van een baby in ’t Sloeberhuisje in Mariakerke. In de nasleep kwamen heel wat wantoestanden aan het licht. Dat Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) tijdens een parlementair debat geen garantie kon bieden dat er geen veroordeelde kindermishandelaars in crèches werken, deed de emmer helemaal overlopen.

De sector is naar zeggen al langer vragende partij voor een actieplan, maar reageert ontgoocheld op wat Beke eerder deze week voorstelde - een plan met een focus die “uitsluitend op inspectie en handhaving ligt”. Verschillende koepelorganisaties, vakbonden en experten bundelen nu de krachten in een consortium dat zeven actiepunten op tafel legt om fundamentele noden aan te pakken.

“De maatschappelijke erkenning en de randvoorwaarden voor medewerkers in de kinderopvang staan momenteel niet in verhouding tot het belangrijke werk dat ze elke dag uitvoeren: mee de basis leggen voor een evenwichtige ontwikkeling van kinderen”, klinkt het. Om weer een balans te vinden, pleit de sector er onder meer voor om het aantal kinderen per begeleider drastisch te verlagen naar een ratio van één kindbegeleider per vijf kinderen. Een ratio die bovendien flexibel moet zijn op basis van ondersteuningsnoden en leeftijd.

Momenteel is een begeleider verantwoordelijk voor acht of negen baby’s en peuters, een van de slechtste scores in heel Europa. Dat is niet alleen nadelig omdat “baby’s en peuters voldoende aandacht, troost en stimulering nodig hebben”, aldus het consortium, het zou ook een reden zijn voor veel kinderbegeleiders om de sector te verlaten of om uit te vallen.

Daarnaast vraagt het consortium om in te zetten op een betere basisopleiding en mogelijkheden om door te groeien of te blijven leren, zodat voldoende kwalitatief personeel de weg vindt naar de kinderopvang. Ook willen ze betere loon- en arbeidsvoorwaarden, en moeten ouders meer keuzevrijheid krijgen rond opvanginitiatieven.

Het is duidelijk dat de sector het moment aangrijpt om eindelijk komaf te maken met wat het zelf bestempelt als “jarenlange verzuchtingen”. Donderdag raakte ook al bekend dat de vakbonden een stakingsaanzegging hebben ingediend voor de kinderopvang op 25 maart, waarmee ze zich scharen achter een actie die een aantal kinderdagverblijven organiseren. Ook die crèches eisen een ‘Marshallplan’ voor kwalitatieve opvang.

Volgens het consortium moet zo’n plan ook rekening houden met de lange termijn, en de middelen die nodig zijn. “De werkingsmiddelen moeten opnieuw geïndexeerd worden zodat organisaties de toenemende kosten kunnen dragen”, aldus het consortium.