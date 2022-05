Scoren op de kap van Molenbeek

Bart Eeckhout is journalist en oud-hoofdredacteur bij De Morgen en papa van John John (12) en Missy (9).

Halfweg de circusvoorstelling waarin je dochter een glansrijk bijrolletje heeft, word je overvallen door een vlaag van onredelijke woede over politiek. Missy heeft net op een rollende buis gestapt. Ze straalt. Een vriendje loopt op een circusbal. Verwonderd kijkt hij de applaudisserende zaal in: hij wist van zichzelf niet dat hij dat zou kunnen.

Geestdriftig klap je in de handen en roep je ‘bravo’ naar je dochter die vanaf haar bank op het podium spiedt naar bekende gezichten in de zaal. Terwijl haar moeder naar haar terugzwaait, fluister je haar in het oor: “Ik ben zo kwaad op die politici.” Haar niet-begrijpende blik zegt: het is nu juist zo gezellig.

Dat is zo. Toch is er iets geknapt in je hoofd. Het gebeurde tijdens een filmpje in de voorstelling, waarin kinderen uit de wijk vertellen waarom ze zo van parkour houden, gymnastiek met straatmeubilair, zeg maar. Kinderen van alle kleuren, rangen en standen, die nog niet goed weten hoe ze emoties moeten vertolken, vertellen plots gloedvol over het gevoel te kunnen vliegen door de stad, over het gevoel zich de straatruimte, die soms zo ongenadig kan zijn, te kunnen toe-eigenen. Het gevoel iets te betekenen, iets te kunnen, dat ook. Dit zijn kinderen van Molenbeek.

Het is dat wat je nu zo vreselijk boos maakt, terwijl je glimlacht en de duim opsteekt naar Missy. Jullie zitten hier in een voorstelling van ‘Circus zonder handen’, een verenging die kinderen uit Molenbeek en Brussel probeert in te wijden in de technieken van circus en parkour. Kinderen zoals je dochter, die al dagenlang prettig zenuwachtig rondloopt. Maar ook kinderen zoals die ene jongen, die je herkent van de schoolpoort en van wie je weet dat stilzitten en gehoorzamen geen groot talent is, maar die nu trots zijn oefening tot een goed einde brengt. Hoeveel geduld is daaraan voorafgegaan? Een van de instructrices draagt een hoofddoek, en dat kan werkelijk niemand in de zaal schelen, want het is een goede juf die de kinderen zichtbaar met liefde omringt.

Als je haar inspanningen ziet, kan je niet anders dan verschrikkelijk kwaad worden op politici die nog altijd proberen te scoren op de kap van Molenbeek, of veeleer hun ‘idee’ van Molenbeek. Liever dan hier in een zaaltje te zitten tussen blije kinderen en fiere ouders rijden ze met chauffeur en opgetrokken neusje door de stad om te besluiten dat het ‘hier’ toch “niet voelt als België”. Ook nu weer zal wel een socioloog rechtspringen om te zeggen dat “Eeckhout de problemen blijft ontkennen”. Daar gaat het allang niet meer om. Er is een verschil tussen vaststellen dat integratie vaak mislukt is, en die vaststelling hardnekkig blijven herhalen, in de electorale hoop dat ook de mislukking zich blijft herhalen.

Bij het naar buiten gaan besef je dat je eigenlijk niet eens weet hoeveel kinderen op het podium nu precies welke kleur hadden. Dat besef koelt je woede. Enigszins.