Schwarzenegger roept Russen op rug te rechten tegen propaganda: ‘Ik hou van jullie, daarom moet ik jullie de waarheid vertellen’

Schwarzenegger bouwde in de loop van zijn carrière een diepe relatie uit met Rusland. Door de brutaliteit van het optreden in Oekraïne heeft het land zich nu van de rest van de wereld geïsoleerd. De regering liegt de bevolking bovendien voor over de echte redenen voor de oorlog in Oekraïne. “De machthebbers in het Kremlin zijn deze oorlog begonnen. Dit is niet de oorlog van het Russische volk”, aldus Schwarzenegger in de video die al 8 miljoen keer werd bekeken.

“Ik weet dat het Russische volk zich er niet bewust van is dat dergelijke dingen gebeuren. Daarom roep ik het volk en de Russische soldaten in Oekraïne op de propaganda en de desinformatie te doorzien die wordt verteld”, spreekt de voormalige gouverneur van Californië. “Ik vraag jullie mij te helpen om de waarheid te verspreiden. Informeer jullie Russische medeburgers over de humanitaire ramp die zich in Oekraïne afspeelt.”

De mensen in Rusland die op straat komen om tegen de oorlog te demonstreren, noemde Schwarzenegger zijn “nieuwe helden”. Hij wendde zich ook rechtstreeks tot president Vladimir Poetin. “Je bent deze oorlog begonnen. Je leidt deze oorlog. Je kunt deze oorlog stoppen.”