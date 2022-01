Schutter verwondt meerdere mensen in Duitse aula, vermoedelijke dader overleden

Bij een schietincident in een aula van de universiteit in de Duitse stad Heidelberg zijn meerdere mensen gewond geraakt. Het is nog onduidelijk hoeveel slachtoffers er precies zijn en wat hun toestand is. Dat meldt de politie in een bericht op Twitter.

Duitse media vernamen intussen uit veiligheidsbronnen dat de man zelfmoord gepleegd heeft en dat hij voor zover bekend geen politieke of religieuze motieven gehad zou hebben. Er is evenwel nog geen officiële bevestiging daarvan. Het is nog onduidelijk wat zijn beweegredenen dan wel zijn geweest.

#Heidelberg - Großeinsatz #Neuenheimer Feld: Das ist bisher bekannt: Ein Einzeltäter verletzte mehrere Personen in einem Hörsaal mit einer Langwaffe.

Der Täter selbst ist tot.

Kollegen sind weiterhin mit starken Kräften vor Ort - wir informieren hier weiter! https://t.co/aovlQc99tl — Polizei Mannheim (@PolizeiMannheim) 24 januari 2022

De politie heeft vanwege het incident speciale eenheden ingezet. In de buurt van Neuenheimer Feld, waar het incident plaatsvond, heeft ze alle straten afgezet. Op het Neuenheimer Feld bevinden zich wetenschappelijke faculteiten en een ziekenhuis van de Universiteit van Heidelberg. De universiteit zou studenten volgens Duitse media per mail hebben opgeroepen om weg te blijven.

De politie gaat ervan uit dat er geen andere daders zijn: “Het gebied wordt echter om veiligheidsredenen nog steeds doorzocht”, zo klinkt het.

Volgens informatie van het Duitse persagentschap dpa was de aanvaller zelf een student en had hij verschillende vuurwapens mee.

Aanslagen

Duitsland is de afgelopen jaren herhaaldelijk opgeschrikt door aanslagen. Die waren doorgaans het werk van jihadisten of rechtsextremisten. Zo vielen in 2016 nog twaalf doden toen een moslimextremist inreed op een kerstmarkt in Berlijn. Hij gebruikte een vrachtwagen.

Schietpartijen op scholen of andere onderwijsinstellingen zijn in Duitsland een zeldzaamheid, maar ze komen wel voor. Zo opende een oud-scholier in 2009 het vuur in een school in Winnenden, een andere plaats in Baden-Württemberg. Meerdere scholieren en docenten kwamen om het leven.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op www.zelfmoord1813.be.

(Dit bericht wordt aangevuld.)