Schuldenspiraal vermijden, tijdelijke werkloosheid en een basispakket energie: dit ligt op tafel bij Vivaldi

Vrijdag komt het kernkabinet van de federale regering samen om knopen door te hakken om de energiecrisis te verlichten. Vooruit wil dat de topministers ook maatregelen nemen die verhinderen dat gezinnen en bedrijven die hun energiefactuur niet langer kunnen betalen, verder de schulden in geduwd worden. “Heel wat gezinnen en lokale handelaren dreigen ten prooi te vallen aan de schuldindustrie: gerechtsdeurwaarders, incassobureaus en advocaten die hoge kosten aanrekenen op het invorderen van onbetaalde facturen”, klinkt het bij federaal fractieleider Melissa Depraetere.

De partij trekt daarom met vijf voorstellen naar de onderhandelingen van vrijdag. Twee daarvan zijn rechtstreeks gericht naar de energieleveranciers. Zo wil Vooruit dat gezinnen en kmo’s die een afbetalingsplan aanvragen, beter beschermen. Zolang er geen plan is opgesteld, zouden zij niet langer bijkomende kosten aangerekend mogen krijgen. Daarnaast heeft de partij een wetsvoorstel klaar om de eerste herinnering bij achterstallige betalingen altijd gratis te maken en eventuele bijkomende inningskosten te plafonneren. Als derde voorstel wil de partij het deel van het loon dat in beslag genomen mag worden, tijdelijk verlagen.

Ook de banken moeten meer hun steentje bijdragen volgens de partij. Dat KBC consumenten tijdelijk toelaat tot 750 euro in het rood te gaan op hun rekening, aan een rente van 9,39 procent, helpt volgens Depraetere niet, “maar duwt hen alleen maar dieper in de miserie”. In plaats daarvan moet de federale regering die rente ‘onder nul’ de komende zes maanden tot 5 procent beperken. De partij wil ook dat banken niet langer rente en een hogere, toekomstige aflossing aanrekenen aan mensen die de betaling van hun consumenten- of woonkrediet uitstellen. Net zoals tijdens de coronacrisis moet betalingsuitstel mogelijk zijn zonder bijkomende kosten.

Tijdelijke werkloosheid

Het voorstel van Vooruit komt bovenop een hele reeks andere ingrepen die de federale regering vrijdag zal bespreken. Om bedrijven en ondernemers te beschermen worden hoogstwaarschijnlijk enkele maatregelen uit de coronaperiode heropgevist. Het gaat dan bijvoorbeeld om het gebruik van het systeem van tijdelijke werkloosheid, een uitstel voor de betaling van de sociale ­bijdragen, het overbruggingsrecht en een tijdelijke opschorting van faillissementsverklaringen.

Voor de huishoudens ligt er een basispakket energie op tafel. Wie niet van een sociaal tarief geniet, zou een korting op de gasfactuur krijgen van 5.000 kWh per jaar, of ongeveer 650 euro per jaar. De methode waarop die korting gegeven moet worden, is wel nog voorwerp voor discussie. Wellicht zullen de hoogste inkomens dat geld later via de belastingen terug moeten betalen. Maar ook over wie in die categorie valt, bestaat er nog geen eensgezindheid.

Ook op Europees niveau lijkt er wat te bewegen. Premier Alexander De Croo (Open VLD) kondigde donderdagavond aan dat hij het gesprek heeft gehad met de Duitse bondskanselier Olaf Scholz. Duitsland is een van de landen die dwarsligt over het Europese prijsplafond. De premier nodigde Scholz ook uit voor een Belgisch-Duitse energietop later dit jaar.