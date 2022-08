Schrijver Salman Rushdie neergestoken in staat New York: ‘Hij leeft en ligt in ziekenhuis’

De wereldberoemde schrijver zou in het noorden van de staat New York, circa 470 kilometer van zijn woonplaats New York City, een lezing geven over de VS als toevluchtsoord voor schrijvers en kunstenaars in ballingschap. Een verslaggever van het persagentschap Associated Press zag hoe een man het podium bestormde terwijl Rushdie werd ingeleid, en de schrijver begon te slaan en steken met een mes.

Volgens de politie van de staat New York State heeft hij een “steekwonde in de nek” opgelopen. Hij kreeg de eerste hulp op het podium en is intussen met een helikopter naar een ziekenhuis gebracht. De gouverneur van New York, Kathy Hochul, bevestigde dat Rushdie leeft, en behandeld wordt in een plaatselijk ziekenhuis. “Hij krijgt alle zorgen die hij nodig heeft”, aldus Hochul.

De gouverneur bevestigde ook dat de moderator van het evenement ook aangevallen werd. Volgens de politie raakte hij lichtgewond aan het hoofd.

Over de aanvaller is nog niets geweten. De man kon wel opgepakt worden, en de politie is een onderzoek gestart.

Salman Rushdie wordt behandeld nadat hij op het podium werd neergestoken. Beeld AP

Fatwa

Salman Rushdie geldt als voorvechter van het vrije woord sinds hij in 1989 vogelvrij werd verklaard door de Iraanse geestelijke Khomeini. Zijn boek De duivelsverzen, dat door veel moslims als godslasterlijk wordt beschouwd omdat hij de profeet Mohammed erin zou beledigen, is sinds 1988 verboden in Iran. Een jaar later vaardigde Khomeini een fatwa uit waarin hij opriep tot de dood van Rushdie. Eerder werd ook al een beloning van 3 miljoen dollar uitgeschreven voor wie Rushdie om het leven zou brengen.

De Iraanse regering heeft zich al lang geleden gedistantieerd van Khomeini’s decreet, maar het anti-Rushdie sentiment is blijven bestaan. Eerder werd ook al een bomaanslag gepland, maar die mislukte.