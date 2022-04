Schrijnend tekort bij Kind en Gezin: 1 klachtenbehandelaar per 223 kinderdagverblijven

Kind en Gezin heeft 1 voltijdse klachtenbehandelaar per 223 kinderdagverblijven. Dat zei Katrien Verhegge, de topvrouw van Kind en Gezin, tijdens de eerste hoorzitting van de onderzoekscommissie Kinderopvang in het Vlaams Parlement. De commissie kwam er na de dood van een zes maanden oude baby in crèche ‘t Sloeberhuisje in Mariakerke. Die kreeg al jaren de inspectie over de vloer wegens ernstig geweld, maar mocht toch gewoon openblijven.

Ingaan op dat incident deed de commissie vrijdag nog niet. Wel moesten Verhegge en Karine Moykens, de baas van de zorg­inspectie, komen uitleggen hoe zij met klachten over wantoestanden in crèches omgaan. De voorbije maanden werd er vaak in hun richting gekeken, ook door de regering. Maar de twee topvrouwen binnen de administratie, allebei gepokt en gemazeld op CD&V-kabinetten, verweerden zich fel.

“Wij zitten in een verhaal van koppenbesparing”, zei Moykens. “Ik heb nu 30 inspecteurs voor ongeveer 6.500 plaatsen. Dus is het onmogelijk om alle locaties voldoende te bezoeken. Dat signaal heb ik ook gegeven aan de politiek. Maar de regering heeft mijn vraag voor 18 extra inspecteurs niet goedgekeurd.”

Volgens de oppositie bevestigt het dat de commissie ook naar de politieke verantwoordelijken, onder wie minister Wouter Beke (CD&V), moet kijken. “De regering doet er alles aan om hier een administratief verhaal van te maken. Maar deze verhalen tonen gaten in beleidskeuzes. En die keuzes maakt de regering”, zegt Celia Groothedde (Groen).