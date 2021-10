Scholen smeken om testbeleid aan te passen: ‘Dit is niet meer houdbaar’

Gullegem, Brugge, Roeselare, Tervuren, Lanaken, Oudsbergen, Hoeselt. Het lijstje scholen die dicht moeten dikt stevig aan. Concrete cijfers zijn er niet, maar de centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) zien een explosieve stijging van het aantal besmettingen, vooral in het lager onderwijs, waar leerlingen sowieso niet gevaccineerd zijn. Bij zowel leerlingen als personeel gaat het om ruim 50 procent in een week tijd. Hoewel de situatie in Brussel heftig blijft, is de grootste stijging in Vlaamse scholen te merken.

“We worden er geconfronteerd met heel wat klassen en delen van scholen die in quarantaine moeten”, zegt Stefan Grielens, algemeen directeur van het Vrij CLB Netwerk. “Er is dus zeker reden tot ongerustheid.” Ook in de cijfers van Sciensano komt de leeftijdsgroep 0-9 jaar naar voren als een belangrijke motor van de sterke stijging in de besmettingen. De positiviteitsratio ligt er met 12 procent ongeveer dubbel zo hoog als bij de volwassen populatie.

Het lijdt weinig twijfel dat nog meer scholen in de problemen zullen komen als het huidige testbeleid wordt voortgezet. Die situatie zorgt voor frustratie in het onderwijs. “De draaiboeken zijn grotendeels achterhaald in een samenleving waar nog nauwelijks maatregelen gelden”, zegt Inge Van Trimpont, directeur van de CLB’s van het Gemeenschapsonderwijs. Bovendien is contacttracing volgens haar zinloos geworden, omdat de meeste besmette kinderen asymptomatisch zijn. “We hollen per definitie achter de feiten aan, zo raakt de epidemie niet ingedijkt.”

Beide CLB-koepels zijn dan ook vragende partij om het testbeleid in lagere scholen volledig los te laten en enkel de kinderen die symptomen vertonen thuis te houden, zoals ook gebeurt bij de griep. Acht eerstelijnszones in Limburg en de Pediatric Taskforce Covid-19 bestempelen de huidige situatie, waarbij leerlingen te pas en te onpas in quarantaine moeten, eveneens als “niet houdbaar”. De impact op kinderen, hun ouders en hulpverleners is niet in lijn met de baten van de huidige strategie, klinkt het.

Aan de vooravond van een vierde coronagolf, lijkt de politiek echter niet happig om het testen en tracen zomaar te laten varen. “Er gaat te veel virus rond in de scholen, en daarom kunnen we niet zomaar stoppen met testen. Dan bevinden we ons over twee weken in complete chaos”, aldus minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) bij VTM Nieuws. De vrees, ook bij de virologen, blijft dat kinderen hun omgeving zullen besmetten waardoor ziekenhuizen overbelast raken.

Deze week is het debat alvast op gang gebracht op een overleg met de ministers van Volksgezondheid en Onderwijs. Aan de Risk Assessment Group (RAG) is gevraagd om een wetenschappelijk advies voor te bereiden, de discussie hervat volgende week woensdag.

“We zijn zeker bereid om met een aantal bedenkingen over de huidige draaiboeken aan de slag te gaan”, zegt Jan Eyckmans, woordvoerder van Vandenbroucke. Volgens Grielens kan ook een terugkeer van de mondmaskers in gesloten ruimtes extra speelruimte bieden. “Maar dan mag je uiteraard niet enkel de scholen viseren als een gevaarlijke plek.”