Scholen sluiten en vroeg sluitingsuur voor horeca: experten van GEMS doen drastische voorstellen

De situatie is volgens de GEMS bijzonder ernstig. De besmettingsgraad in onze lagere scholen is op dit moment het hoogst van heel Europa, schrijft ze in haar rapport. Vandaar dat de experten dan ook een sluiting van tien dagen voorstellen voor het lager onderwijs. De minimumleeftijd voor de mondmaskerplicht moet ook verlaagd worden naar zes jaar. In het secundair onderwijs kan er nog maximum één dag fysiek worden lesgegeven, de rest vanop afstand.

Alle binnenactiviteiten en grote buitenactiviteiten moeten geschrapt worden. Kerstmarkten zouden onder strikte voorwaarden wel kunnen doorgaan. Het sluitingsuur in de horeca zou vervroegd worden van 23 naar 20 uur. En opmerkelijk: de sociale bubbel moet opnieuw van stal worden gehaald. De GEMS stelt voor om nog maximaal vijf contacten te hebben.

In de Wetstraat wordt het voorstel door verschillende partijen omschreven als radicaal. Het is een pak forser dan het advies van een week geleden. “Wat de GEMS nu neerlegt, is eigenlijk een lockdown”, zegt een regeringsbron. “De bevolking zal dit niet pikken.” Verwacht wordt dat regeringscommissaris Pedro Facon het advies zal afzwakken voordat het op de regeringstafel belandt. Maar dan nog staat het Overlegcomité een moeilijke zitting te wachten.

De evolutie van het aantal opnames in de ziekenhuizen ziet er namelijk absoluut niet goed uit.

