Scholen melden zich gretig aan voor testproject met luchtzuiveraars: ‘Aanvragen blijven binnenlopen’

“De aanvragen blijven binnenlopen”, zegt Bert Blocken. Sinds bekend raakte dat de hoogleraar bouwfysica aan de KU Leuven en TU Eindhoven samen met viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) de effectiviteit van luchtzuiveringstoestellen in scholen wil onderzoeken, melden zich steeds meer geïnteresseerde gemeenten en schooldirecties. De bedoeling is te onderzoeken of mobiele luchtzuiveringstoestellen tot minder besmettingen leiden. Aan wat begon als een proefproject in Bilzen doen inmiddels al zes Limburgse gemeenten mee. “Deze week volgen nog gesprekken met - voorlopig - vijf steden en acht directies”, aldus Blocken.

Tijdens de coronapandemie is duidelijk geworden dat zogenoemde aerosolen, microscopisch kleine vloeistofdruppeltjes die vrijkomen bij ademen, praten en hoesten en die lange tijd in de lucht blijven hangen, een belangrijke besmettingsroute zijn.

Sommige zogenoemde HEPA-filters (High Efficiency Particulate Air-filters) kunnen meer dan 99,95 procent van die deeltjes uit de lucht halen. Dat gebeurt door de lucht door een serie fijnmazige filters te persen.

In april vorig jaar toonde onderzoek van Blocken aan dat een combinatie van ventilatie en luchtzuivering de aerosolconcentratie met ruim 90 procent reduceerde in een fitnessruimte waar 35 proefpersonen puften en hijgden. “We kozen voor een fitnessruimte als een soort stresstest, omdat de aerosolproductie er zo hoog ligt”, zegt Blocken.

Duitse wetenschappers kwamen in oktober tot vergelijkbare conclusies in een klas met 27 leerlingen en een leerkracht. “De kans om geïnfecteerd te raken door een erg besmettelijk persoon neemt daardoor sterk af”, zegt onderzoeker Joachim Curtius (Goethe Universiteit).

Niet iedereen overtuigd

Betekent minder aerosolen in de lucht ook effectief minder besmettingen? “Wij willen specifiek analyseren hoeveel deeltjes beladen met virus de toestellen uit de lucht halen én of dat tot minder besmettingen leidt”, zegt Van Ranst. “Dat is de ultieme test.”

Niet iedereen is al overtuigd. “Het is nog onbekend of dit soort luchtreinigers een meerwaarde biedt in het verminderen van de virusoverdracht op plekken waar voldoende wordt geventileerd”, zegt het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Kinderen zitten in de klas met fleecedekentjes om zich heen geslagen. Beeld Marcel van den Bergh

De ventilatie in scholen is volgens Blocken echter zelden optimaal. “Er zijn nauwelijks scholen die met een ventilatiesysteem de aerosolconcentratie sterk kunnen doen dalen. Ze moeten ramen en deuren opengooien. Dat is minder effectief en onaangenaam.” Het principe is volgens Blocken simpel. “Het virus heeft geen pootjes of vleugels en reist via druppeltjes. Stop de druppels en je stopt het virus.” In de studie zullen klassen die enkel ventileren als controle dienen.

Deelname is gratis maar scholen moeten in principe wel de toestellen aankopen. Een luchtzuiveraar voor een klaslokaal kost tussen de 600 en 2.000 euro, schat Blocken, die benadrukt geen commerciële belangen te hebben. “Ik wil enkel advies geven zodat scholen kwaliteit kopen. Er zijn in deze sector helaas cowboys actief die rommel verkopen.” Voor minder kapitaalkrachtige scholen en gemeenten rekent de hoogleraar op firma’s die tijdelijk gratis toestellen ter beschikking stellen.

Het kabinet van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) laat weten te gaan samenzitten met Bert Blocken.