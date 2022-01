Belangrijk nieuws

▶ Schokkende beelden: man duwt vrouw op sporen in Brussel, metrobestuurder kan net op tijd remmen

Metrostation Rogier in Brussel. (14/01/2022) Beeld BELGA

Een jongeman heeft vrijdag omstreeks 19.45 uur in metrostation Rogier in Brussel opzettelijk een vrouw op de sporen geduwd. Woordvoerster An Van Hamme bevestigt dat één persoon op de sporen is aangetroffen, maar dat ze snel weer op het perron is geholpen. Het parket van Brussel doet nog geen uitspraken over de zaak, maar er zou een verdachte gearresteerd zijn.