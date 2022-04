Schildpad van Jan Fabre opnieuw beschadigd: ‘Ouders moedigen hun kinderen zelfs aan om erop te kruipen’

Searching for Utopia van omstreden kunstenaar Jan Fabre staat sinds 2003 in de kuststad. Eerst op het strand, maar sinds 2018 op een nieuw aangelegd plein. Ook daar blijft de schildpad het mikpunt van vandalen. “Op het strand klommen mensen er al op, maar daar had het werk ook te lijden onder het zand en de zeelucht”, zegt Vanden Broucke aan HLN.

Nieuwpoort liet het beeld eerder ook al renoveren. “Het duurde vijf jaar vooraleer de nieuwe laag bladgoud erop lag. Goed voor een investering van 140.000 euro”, zegt Vanden Broucke. “In 2003 hadden we al 325.000 euro neergeteld voor de aankoop. Na de herstelbeurt plaatsten we het op het Fabreplein. We hadden het daar speciaal voor onze schildpad ingericht. Het werk staat op een sokkel met water rond. We hadden gehoopt dat de schoonheid van het werk voldoende zou zijn om er niet meer op te klimmen.”

Tevergeefs, zo blijkt nu. “We hebben nochtans voldoende borden geplaatst en er hangen ook camera’s”, zegt de burgemeester. Verkeerdelijk ging het stadsbestuur ervan uit dat de beelden rechtstreeks naar de politie Westkust werden doorgestuurd. Dat probleem is nu opgelost. “Die strenge controle moet het probleem oplossen. Als de politie ziet dat er op het beeld geklommen wordt, kan ze veel sneller uitrukken. Wie op heterdaad betrapt wordt, heeft een administratieve sanctie van 250 euro aan zijn of haar been.”

Kunstwerk wordt niet hersteld

De krassen op het beeld zijn, vooral bij het zonlicht, duidelijk te zien. “Dat is zonde, maar we zullen de schade niet meteen herstellen. Het bladgoud heeft de tijd niet gehad om te verstevigen”, zegt Vanden Broucke. “De bezoekers mogen gerust zien wat de vandalenstreken veroorzaken. Als het verstand is teruggekeerd en er niet meer op geklommen wordt, kunnen we een herstelling overwegen. Op dit moment zeker niet.”

De daders slaan vooral toe wanneer de fonteinen niet werken, merkt de burgemeester op. “Bij winderig weer leggen we het water stil omdat het anders overal rondspat. Het is meestal dan dat er op geklommen wordt. Ik kan de klachten van de omwonenden daarover niet meer op één hand tellen. Zelf heb ik er ook al mensen op aangesproken. De schildpad is het meest gefotografeerde kunstwerk in onze stad. Houd het alstublieft bij een beschaafde foto. Je hoeft er écht niet op te klimmen om een geslaagd vakantiekiekje te nemen.”