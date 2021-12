Schild & Vrienden organiseerde coronaprotest in Kortrijk samen met Zwitserse neonazi’s

Terwijl er elders in de stad een vreedzame “koffieklets” over het coronabeleid werd gehouden, dook er aan de historische Broeltorens plots een handvol manifestanten op die twee spandoeken ontrolden aan de brug. “Controleer de grenzen, niet het volk”, stond op het ene te lezen. Het andere luidde: “Heimatschutz statt Mundschutz”, wat zoveel betekent als “Bescherming van het vaderland in plaats van mondmaskerplicht”.

De actievoerders van Schild & Vrienden en Junge Tat terwijl ze met hun spandoeken onderweg zijn Beeld RV

Tijdens de tien minuten durende actie werd ook vuurwerk afgestoken. Het was niet onmiddellijk duidelijk wie de actievoerders waren, maar de slogans werden al eerder gebruikt door extreemrechtse groepen. Uit een korte video die door Schild & Vrienden werd gepost op haar sociale mediakanalen, blijkt nu dat zij de actie opgezet heeft in samenwerking met het Zwitserse ‘Junge Tat’.

Dat is een vorig jaar gestichte groepering die in de Zwitserse pers als neonazistisch wordt omschreven. Ze zou zowel racistische als antisemitische denkbeelden propageren en al het voorwerp zijn geweest van arrestaties en huiszoekingen waarbij er ook vuurwapens werden gevonden. De video van Schild & Vrienden, die ook op de kanalen van ‘Junge Tat’ verscheen, toont hoe leden van de beide groepen samen in gevechtssporten trainden, de spandoeken maakten, vuurwerk klaarlegden en daar uiteindelijk mee naar het Kortrijkse stadscentrum reden.

De logo's van Junge Tat en Schild & Vrienden op de kledij van de actievoerders Beeld RV

De gezichten van de actievoerders waren bij momenten onherkenbaar gemaakt, maar één keer kwam er wel een lid van Schild & Vrienden in beeld dat eerder al op Instagram poseerde met een airsoftgeweer en daar verklaarde ook ervaring met echte vuurwapens te hebben. Hij zou enkele jaren geleden nog verantwoordelijk zijn geweest voor de sociale media van het Kortrijkse Guldensporencomité.