‘Schijnmanoeuvres en nepverhalen zijn een constante in deze oorlog’: topdiplomaat Frans van Daele

Is er toenadering tussen Russische en Oekraïense onderhandelaars, of is het vooral schone schijn? Gewezen topdiplomaat Frans van Daele waarschuwt voor ongepast optimisme. ‘Schijnmanoeuvres en nepverhalen zijn een constante in deze oorlog.’

Als voormalig ambassadeur bij de EU, de NAVO en de VN en voormalig kabinetschef van Herman Van Rompuy en koning Filip is Frans van Daele zelf een man van vele oorlogen. Nu volop gespeculeerd wordt over het belang van de onderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne, herinnert de gewezen topdiplomaat aan een stelregel: ‘Het zijn daden die bepalen of er iets beweegt, geen woorden.’ Dan blijft er niet bijster veel over van het optimisme dat begin deze week klonk over een mogelijke toenadering tussen Oekraïense en Russische onderhandelaars.

“Rusland mag dan wel aangekondigd hebben dat ze de beschietingen in noordelijke steden als Tsjernihiv zouden stoppen, op het terrein is daar voorlopig weinig van te merken. Dan kun je niet van een doorbraak spreken, al had ik dat ook niet meteen verwacht. Doorbraken komen er doorgaans pas wanneer de onderhandelaars van de hoogste rangorde plaatsnemen en de autonomie hebben om beslissingen te nemen. Dat is nog niet het geval. Ik denk ook dat de twee partijen nog te ver uit elkaar zitten om snel een akkoord te mogen verwachten.”

Zitten beide partijen al in een positie waarin ze toegevingen kunnen doen?

“Dat denk ik niet. Poetin heeft zich klemgereden in Oekraïne. Dan kun je proberen om de militaire situatie te veranderen, door extra troepen of wapens aan te voeren. Als aanvallend land wil je namelijk niet naar huis komen zonder iets van winst te kunnen aantonen.”

Frans van Daele: “Sancties laten zich pas echt voelen op de langere termijn. Het is niet zo dat je er een land meteen mee op de knieën dwingt.” Beeld Thomas Sweertvaegher

Daarom vrezen Zelensky en westerse inlichtingendiensten dat de onderhandelingen misschien een afleiding kunnen zijn om meer troepen richting het oosten te verplaatsen.

“Dat is inderdaad ook een mogelijkheid. Het is inmiddels duidelijk dat de Oekraïners in Kiev weerstand blijven bieden. Als Rusland dan terugplooit en zich op de Donbas-regio’s richt, is dat vooral een tactische beslissing, geen toegeving naar de Oekraïners. Maar uiteraard zie je dat ze dat wel proberen te verdraaien alsof het om een toegeving zou gaan. In deze oorlog zijn schijnmanoeuvres en nepverhalen nu eenmaal een constante.”

Hoe moet je dan met deze Russen onderhandelingen voeren, als je zelden weet wat waar is en wat niet?

“Je zult het vroeg of laat toch moeten doen, er zijn nu eenmaal weinig andere opties. Het is belangrijk te beseffen dat je enerzijds militaire machtsverhoudingen hebt, maar tijdens de onderhandelingen spreek je soms vanuit andere machtsverhoudingen. Voor Zelensky is het bijvoorbeeld cruciaal dat hij kan rekenen op westerse steun, bijvoorbeeld in de vorm van sancties tegenover Rusland. Dat zijn wapens die hij in de onderhandelingen kan uitspelen.”

Voor Poetin is het afbouwen van de sancties een van de belangrijkste eisen bij de onderhandelingen. Moet dat bespreekbaar zijn om een de-escalatie mogelijk te maken?

“Er bestaan verschillende meningen over sancties. Sommigen zien dat als een verdere provocatie, anderen als een instrument om Rusland zijn agressie net af te zwakken. Ik vind dat je je bij sancties altijd moet afvragen wie je ermee treft. In dit geval is dat niet niet alleen de Russische elite en de bevolking, maar onrechtstreeks ook andere landen. Daarnaast moet je ermee rekening houden dat sancties zich pas echt laten voelen op de langere termijn. Het is niet zo dat je er een land meteen mee op de knieën dwingt.”

“Toch denk ik dat de sancties in dit geval gerechtvaardigd waren, want de aanval van Rusland op een vrij land is een grote inbreuk op het internationale recht, nog naast al de menselijke miserie die de Oekraïense burgerbevolking wordt aangedaan. Dan kun je die sancties ook alleen maar afzwakken als er al een stabiel akkoord is. Het is niet iets wat je eerst op tafel gooit, anders is het een voorafname op een akkoord dat nog niet beklonken is.”

Inmiddels heeft Zelensky de droom laten varen om bij de NAVO aan te sluiten. Oekraïense handelaars eisen in ruil wel militaire bescherming van westerse landen, zoals Frankrijk en de Verenigde Staten. Wetende dat als een van die landen betrokken raakt in een oorlog de hele NAVO bijspringt, maakt dat dan een groot verschil in Ruslands ogen?

“Het is begrijpelijk dat Oekraïne die veiligheidsgaranties wil om neutraliteit te kunnen beloven. Maar natuurlijk kunnen die garanties alle vormen aannemen, van wapenleveringen tot zelf militaire steun verlenen. Die wapenleveringen aan Oekraïne gebeuren trouwens deze oorlog al en spelen een belangrijke rol. Het is niet zo dat westerse landen daarmee per se zouden beloven om automatisch bij te springen als Oekraïne zou worden aangevallen.”

De Minsk-akkoorden die na de annexatie van de Krim en de conflicten in Oost-Oekraïne gesloten werden, werden nooit helemaal nageleefd. Is er deze keer wel kans op een akkoord dat stabiliteit biedt?

“Over het algemeen houden landen zich aan akkoorden zolang alle alternatieven slechter zijn. Het is ook een zaak dat er op allerlei manieren controles worden toegevoegd die ervoor zorgen dat de afspraken nu wel nageleefd worden. Maar ik denk dat het nog even wachten wordt op zo’n akkoord. Wat belangrijk is, is dat er eerst een staakt-het-vuren komt dat verdere onderhandelingen mogelijk maakt. Want de huidige humanitaire toestand in Oekraïne en de enorme vluchtelingenstroom die dat met zich meebrengt, kan niet blijven duren.”