Schietpartij in Texas is derde dodelijkste ooit op Amerikaanse school

De Amerikaanse non-profitorganisatie Gun Violence Archive definieert ‘mass shootings’ als schietpartijen waarbij vier of meer mensen gewond raken of om het leven komen. De organisatie heeft dit jaar tot en met gisteren al zeker 212 schietpartijen geregistreerd in de VS. Bij negen van die schietpartijen kwamen meer dan vier mensen om het leven. In 2021 werden er in de VS in totaal 693 massaschietpartijen geregistreerd, volgens Gun Violence Archive. In 2020 was dat nog 611 en in 2019 stond de teller op 417.

De aanval in Texas is sowieso de dodelijkste op een Amerikaanse school sinds die op de Sandy Hook Elementary School in Connecticut in december 2012. Een schutter doodde toen 26 mensen, onder wie twintig kinderen van vijf tot tien jaar oud. De dodelijkste massaschietpartij op een school in de VS vond plaats op 16 april 2007, toen een student op de Virginia Tech-universiteit in de gelijknamige staat 32 studenten en docenten doodschoot.

In 2018 doodde een voormalige student van de Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland, Florida, zeventien studenten en onderwijzers. Een van de meest bekende schietpartijen op een school was die op de Columbine High School in Colorado in 1999. Twee studenten schoten er 12 studenten en een leerkracht dood.

De dodelijkste schietpartij ooit in de VS gebeurde op 1 oktober 2017 toen de 64-jarige Stephen Paddock vanuit zijn hotelkamer in Las Vegas 60 mensen doodschoot en 411 anderen verwondde. In totaal raakten door de paniek 867 mensen gewond. Paddock vuurde meer dan 1.000 kogels af vooraleer hij zichzelf doodde.

Politie bij de basisschool in Uvalde, Texas. Beeld AP

De schietpartij op de Robb Elementary-school in Texas gebeurde tien dagen na de schietpartij in Buffalo, New York. Op 14 mei liep een witte racistische man een supermarkt binnen in een zwarte buurt en schoot dertien mensen neer, tien kwamen daarbij om het leven.

In Californië opende een dag later een schutter het vuur in een kerk. Daarbij kwam minstens één persoon om het leven en vielen vier zwaargewonden, vooraleer de schutter overmeesterd kon worden.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.