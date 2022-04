Schietparij New York: zeker 16 gewonden, dader is op de vlucht

Bekijk de eerste beelden van het incident:

Het incident vond plaats tijdens de ochtendspits op het metrostation 36th Street, in de wijk Sunset Park. Hulpverleners en medewerkers van het Bureau voor Alcohol, Vuurwapens en Explosieven zijn inmiddels ter plaatse en de wijde omgeving is afgezet. Voorlopig wordt de schietpartij niet beschouwd als een terreurdaad.

Hoeveel slachtoffers zijn er?

• Zestien mensen zijn overgebracht naar het ziekenhuis, waaronder tien met schotwonden. De anderen raakten gewond door rookinhalatie, door scherven of door de paniek die uitbrak. Vijf mensen verkeren in kritieke toestand.

• Tijdens een persconferentie bevestigt politiecommissaris Keechant Sewell dat er geen slachtoffers zijn met levensbedreigende verwondingen.

Wat weten we over de dader?

• De dader betrad volgens de politie in een groen veiligheidshesje een metrostel. Nadat hij een gasmasker opzette gooide hij een rookbom in de wagon en opende hij het vuur op mensen in de wagon en op het perron.

• De verdachte is ontkomen en de politie is momenteel naar hem op zoek.

Wat weten we nog over het incident?

• Ooggetuige Yav Montano vertelde CNN dat op het moment van de aanslag zo’n 40 tot 50 reizigers in de metrowagon aanwezig waren. “Er zat bloed op de vloer. Alles wat ik zag was mensen die op elkaar stonden, over elkaar heen klommen, in een poging de deur naar de andere wagon te bereiken die op slot zat. Er was een hoop paniek, maar gelukkig reed de trein snel door naar het volgende station waar iedereen zich de trein uit haastte.”

• De brandweer meldde aanvankelijk dat ze “meerdere niet-ontplofte apparaten” in het metrostation had gevonden. Inmiddels zijn er volgens de politie “geen actieve explosieven” meer aanwezig.

• De Amerikaanse president Joe Biden is inmiddels op de hoogte gebracht over de schietpartij, meldt zijn woordvoerster. Topambtenaren van het Witte Huis staan in contact met de New Yorkse burgemeester Eric Adams en met de politietop.

• Op scholen in de buurt van het metrostation mag niemand naar buiten en worden alleen leerlingen binnengelaten.

De politie is massaal ter plaatse. Beeld REUTERS

Beeld ANP / EPA