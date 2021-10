Schermutselingen met dodelijke afloop in Beiroet: sluipschutters schieten op gewapende betogers

Op filmpjes die circuleren op sociale media zie je hoe onbekende sluipschutters vanaf de daken op de betoging in de wijk Tayouneh schoten. Vervolgens is er zeker vier uur lang over en weer geschoten. Bij de beschietingen zijn niet enkel automatische geweren gebruikt, maar ook zwaarder geschut zoals raketwerpers en granaten. Vier projectielen sloegen dicht bij een Franstalige school in, waarna er paniek uitbrak onder de leerlingen.

Het Libanese leger rukte massaal uit en riep burgers op het gebied te verlaten. Premier Najib Mikati is in crisisoverleg op het ministerie van Defensie en vraagt burgers “zich niet te laten meeslepen in een burgeroorlog”. Het gaat om de zwaarste escalatie in de hoofdstad sinds 2008.

Beeld AP

Veel inwoners van de Libanese hoofdstad moeten terugdenken aan de traumatische burgeroorlog die het land vijftien jaar lang (1975-1990) verscheurde. De plek waar de beschietingen uitbraken, ligt vlak bij de demarcatielijn waar christelijke en sjiitische milities elkaar destijds bestookten. Wie nu de opdracht gaf het vuur te openen is nog onduidelijk, maar veel beschuldigende vingers wijzen naar de christelijke Libanese Strijdkrachten van frontman Samir Geagea.

Onkreukbare reputatie

Aanleiding van de betoging was het onderzoek naar de toedracht van de explosie in de haven van Beiroet in augustus 2020. Dat onderzoek wordt geleid door onderzoeksrechter Tarek Bitar, een man met een nagenoeg onkreukbare – want niet partijgebonden – reputatie onder gewone Libanezen.

Maar het machtige Hezbollah eist Bitars vertrek, omdat hij het op de beweging gemunt zou hebben. Sinds het begin van het onderzoek wordt de rechter door tal van oud-ministers van tal van partijen gedwarsboomd; ze trekken zijn onafhankelijkheid in twijfel en proberen op allerlei manieren te voorkomen dat ze door hem moeten worden gehoord.

De geweldsescalatie van donderdag komt boven op een al snel verslechterende economische situatie. De staatskas is vrijwel leeg, de munt daalde de voorbije twee jaar 90 procent in waarde en elke dag staan Libanezen urenlang in de rij voor benzine. De Wereldbank noemde het een van de ergste crises sinds 1850.