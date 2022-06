Schapen drijven, bijlgooien of skydiven: teambuildings zijn na twee coronajaren helemaal terug

Een teambuilding die begint met een voormiddag van bedrijfspresentaties gevolgd door een etentje: dat was lange tijd het succesrecept. “Dat is ook hoe wij het vroeger aanpakten”, zegt Pieter De Smet, customer service director van CliniSys voor Noord-Europa. Dit is een internationaal bedrijf dat softwareoplossingen levert voor de automatisatie van diagnostische labo’s. “Wij hebben een 300-tal medewerkers in België, Frankrijk, Nederland, Zwitserland, Spanje en Duitsland. Tien jaar geleden hebben we dan beslist om de teambuildings helemaal om te gooien. Geen corporate presentaties meer, maar een dag die in het steken staat van fun, elkaar beter leren kennen op een andere manier.”

Na de coronacrisis merkt Cobus Van Gheluwe, CEO van Funkey, een platform voor de organisatie van teambuildings voor bedrijven, dat de meeste bedrijven die omslag gemaakt hebben. Funkey stelde vorig jaar een duizendtal teambuildings samen – dit jaar wordt een verdrievoudiging verwacht – op maat van de klanten, die kunnen aangeven welk type ze wensen en voor hoeveel personen. “Zo zien we dit jaar bijvoorbeeld dat de bushcrafts, waarin je leert hoe je moet overleven in de natuur, en het schapendrijven enorm populair zijn. Voor 2020 werden avontuurlijke spellen als De Mol, Expeditie Robinson en lasershooting veel geboekt, nu zijn het vooral de teambuildings die back to nature gaan die in de smaak vallen. De bedrijven geven aan dat ze op die manier de binding tussen hun medewerkers willen bevorderen.”

Bijlgooien en barbecueën

Bij CliniSys hebben ze eerder onder meer gekozen voor het organiseren van zogenaamde Highland Games, met zware fysieke proeven als paalwerpen en touwtrekken. Dit jaar hielden zij het wat rustiger. “Elk jaar is het een andere afdeling van het bedrijf die de teambuilding inricht, dit jaar was het de beurt aan het management. Bij het organiseren van een dergelijke teambuilding trachten we er steeds rekening mee te houden dat de activiteiten voor iedereen toegankelijk zijn, gezien het diverse publiek”, zegt De Smet. “En daarom zijn we dit jaar gaan kleiduifschieten en bijlgooien en hebben we een tocht gemaakt door de Vlaamse Ardennen met deux-chevauxtjes. De dag werd afgesloten met een fijne barbecue, waarop een liveband aanwezig was. Tweehonderd medewerkers tekenden geheel vrijwillig present: het was dus een succes.”

Hebben ze bij Funkey de indruk dat er nu ook meer geld wordt uitgegeven omdat het budget van de voorbije jaren is overgeheveld? “Ik merk in ieder geval dat de gemiddelde betalingen voor de boekingen bij ons gestegen zijn”, zegt Van Gheluwe. “Maar ik kan natuurlijk niet zeggen of dat te maken heeft met de opgepotte budgetten of dat het om een algemene trend gaat. Het zou ook kunnen dat bedrijven nu meer marge hebben omdat meer mensen thuiswerken en er dus besparingen kunnen doorgevoerd worden op dat vlak. Ik hoop op het tweede. Dan zou deze tendens zich ook de volgende jaren doorzetten, anders zou het bij dit ene jaar blijven. Het extra budget dat nu vrijkomt, wordt trouwens vooral besteed aan langere teambuildings en meer catering.”

Meer budget hadden ze bij Clinisys niet ter beschikking gesteld. “We deden dit vroeger ook al en dus leek het ons niet echt nodig om dat budget nog op te trekken”, zegt De Smet. “Bovendien zagen we nu al dat onze medewerkers tevreden waren over onze teambuildings. Ik kan wel begrijpen dat dit in kleinere bedrijven wel gedaan wordt omdat zij zich nog in een ander ontwikkelingsstadion bevinden. Bij een grote organisatie zoals die van ons moet je alle kosten nu eenmaal vermenigvuldigen met tweehonderd, dat is niet zo evident.”

Kleinere groepen

Nog een opvallende vaststelling is dat de groepen kleiner geworden zijn na corona, terwijl er veel meer teambuildings doorgaan. “Misschien speelt daar toch nog een zekere coronaschrik in mee, waardoor alles met grote groepen nog steeds voorzichtiger wordt aangepakt”, zegt Van Gheluwe. “Of misschien is het echt wel een bewuste keuze om met de verschillende afdelingen van het bedrijf apart op teambuilding te gaan om zo de verbinding tussen de medewerkers nog wat diepgaander te versterken.”

Hebben zulke extreme vormen van teambuildings überhaupt wel nut? Uit studies is in ieder geval gebleken dat ze goed werken als medewerkers echt uit hun comfortzone worden gehaald, zoals bij de extremere activiteiten het geval is. Dat verklaart zeker ook de ommegang van de afgelopen jaren.

“Zeker na coronatijden zal dit steeds belangrijker worden”, geeft De Smet aan. “Wij hebben nu een digitale revolutie gekend. Waar we onze medewerkers voor corona toelieten om twee keer per maand van thuis uit te werken, is dat nu minstens drie dagen per week. Gevolg is wel dat je elkaar niet meer zoveel gaat zien. Voor mensen die allang voor ons werken, zal dat niet zo’n groot probleem zijn: zij kennen de bedrijfscultuur. Maar voor nieuwkomers is dat niet het geval. En ook voor hen is het belangrijk om die cultuur mee te krijgen. Bovendien wil je in je bedrijf zorgen voor een goede sfeer tussen de medewerkers: happy people produce quality. En dan is zo’n teambuilding best wel een goede return on investment.”