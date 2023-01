Schansspringen in een groen, sneeuwvrij decor

Er waren weinig sporten of uitdagingen waarvoor tv-presentator Tom Waes ten tijde van Tomtesterom paste, maar een schans hoger dan 25 meter ging de Antwerpse durfal toch wat te ver. En toen lagen er tonnen sneeuw in Oostenrijk. Niet dat de deelnemers aan het Vierschansentoernooi in Innsbruck deze week zich zorgen moesten maken: het was niet dat ze plots op een grasveld terecht zouden komen. Maar het blijft raar om zien hoe de beste skispringers ter wereld door het zwerk vliegen in een landschap rondom dat niet volledig wit is. Zou het ooit al zo warm zijn geweest tijdens het tornooi? Zouden ze soms in de verleiding komen toch maar hun pak open te ritsen voor de sprong? (PG)

Beeld AP

Beeld Reporters / DPA

Beeld ANP / EPA