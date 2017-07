Schade na felle hagel in regio Mechelen: "Hagelbollen zo groot als ijsblokjes"

De regio rond Mechelen is de afgelopen nacht geteisterd door hevig onweer en hagelbuien. Volgens Gazet van Antwerpen zorgde dat vooral in de buurt van de Tervuursesteenweg in Mechelen-Zuid en Zemst tot schade. Er vielen hagelbollen zo groot als ijsblokjes uit de lucht.

We krijgen meldingen binnen van grote #hagel regio #Mechelen. Koepels op het dak springen kapot... #onweer Via Brian Goyvaerts pic.twitter.com/jfm7CLSq0e — Noodweer Benelux(@ NoodweerBe) 20/07/17 02:00 Grote hagelbollen vernielden serres, dakkoepels en veranda's. Verschillende auto kregen deuken in het koetswerk. Op veel plaatsen kleuren tuinen vanochtend nog wit door de smeltende hagel.



Vreselijk #hagel #mechelen #zemst #onweer pic.twitter.com/hzAYAHZoJT — Kateryna Stelmakh(@ katstel) 20/07/17 02:00 Natuurlijk/nachtelijk schouwspel regio Mechelen E19 #hagel #onweer @frankdeboosere @JillPeetersWX @DDehenauw pic.twitter.com/ZFgNWaN84W — Michiel VdB(@ Michiel__VdB) 20/07/17 02:00 Wow in Mechelen iedereen wakker! Doet vies zeg, zoveel hagel, wind, bliksem en donder tegelijk! — Verhofstadt Ymke(@ Yverhofs) 20/07/17 02:00 Nog nooit zo verschoten van een donder seg...wat was dat! Opeens klaarwakker! Hopelijk nergens ingeslagen! #Mechelen #onweer #knal — Jo Van Holder(@ jovanholder) 20/07/17 02:00