Schade geschat op ‘honderden miljoenen, misschien miljarden euro’s’, verzekeraars beloven snelle actie

De Belgische verzekeraars moeten al minstens 150 miljoen euro uitkeren na de zware overstromingen. De totale schade zal dat bedrag ruim overtreffen en kan in de honderden miljoenen lopen. Om klanten met schade tegemoet te komen, stuurt alvast verzekeraar Ethias busjes met mobiele kantoren ter plaatse.

De dodentol na de overstromingen in België is opgelopen tot 31. Er zijn 163 mensen vermoedelijk vermist of onbereikbaar. Op sommige plaatsen vinden er nog zoekacties plaats, maar “de focus van de operaties verlegt zich nu naar het zware opruimwerk en het opmeten van de immense materiële schade”, zegt het Crisiscentrum.

Dat die enorm is, blijkt uit de schadeclaims die nu al bij de verzekeraars toestromen. Het is duidelijk dat het vorige record van de overstromingen in 2016 gebroken zal worden. Toen waren er 27.000 aangiften, samen goed voor 143 miljoen euro. “Dit keer zullen we over de 150 miljoen euro gaan”, zegt Wauthier Robyns van de beroepsvereniging Assuralia, die van een ‘voorzichtige raming’ spreekt.

Een onderschatting, want daarbovenop komt nog de tussenkomst via het Rampenfonds, dat de niet-verzekerde schade dekt. “De schade zal in de honderden miljoenen, mogelijk miljarden euro’s lopen”, zei Waals minister-president Elio Di Rupo (PS) tijdens een bezoek aan het rampengebied. “Er zal dus geld nodig zijn, en veel organisatie.” Ook premier Alexander De Croo (Open Vld) gaat uit van “honderden miljoenen euro’s” schade. België zal daarom een aanvraag doen bij het Europees Solidariteitsfonds voor extra middelen.

De verzekeraars ontvingen al duizenden schadedossiers, maar allemaal benadrukken ze dat de bulk van de aanvragen nog moet binnenkomen. “Zolang mensen met hun voeten in het water staan, zijn ze met andere dingen bezig”, zegt Gerrit Feyaerts van AG.

Grote delen van Luik en Waals-Brabant stonden gisteren nog altijd onder water. “Er zijn straten waar alle huizen onder de sloophamer zullen moeten”, klinkt het bij Ethias. Om mensen te bereiken stuurt Ethias vandaag vijf bussen uit naar het rampgebied. Het zijn mobiele kantoren waar mensen hun eerste aangifte kunnen doen of advies kunnen inwinnen.

Rampenfonds

In principe dekt de brandverzekering de schade aan gebouwen en hun inboedel. Ook auto’s waarop een omnium of kleine omnium loopt, zijn verzekerd. Maar oudere auto’s, tuinhuizen, serres of schuren vallen niet altijd onder een verzekering. De enige optie is dan een aanvraag in te dienen bij het Rampenfonds van de overheid. Mits een franchise van 500 euro worden daaruit zaken terugbetaald die niet gedekt zijn door de eigen brandpolis.

Wat de wateroverlast in Vlaanderen betreft, moet de Vlaamse regering de overstromingen eerst erkennen als een ramp. Voor die procedure is het advies van het KMI vereist, zegt het kabinet van Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA). “We gaan dit proces proberen te versnellen. Maar intussen roepen we alle mensen op om zo snel mogelijk hun dossier in te dienen. Op die manier kunnen we de problemen ook sneller in kaart brengen.”

Een grote frustratie van slachtoffers is de traagheid van verzekeraars, die eerst een expert ter plaatse willen sturen of eisen dat het water voldoende is teruggetrokken zodat de schade zichtbaar wordt. Vandaag is er een overleg tussen premier De Croo en de sector om de zaken te versnellen. Bij Assuralia is te horen dat er uitzonderlijke maatregelen worden getroffen. “Als de schade groot is, ligt het voor de hand dat je meteen een eerste cheque uitschrijft”, zegt Robyns.