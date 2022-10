Schaakgrootmeester Niemann zou in zeker 100 onlinepartijen hebben valsgespeeld

De jonge Amerikaanse schaakgrootmeester Hans Niemann (19) is verder in verlegenheid gebracht door nieuwe beschuldigingen over bedrog. Onderzoek van het online schaakplatform Chess.com heeft uitgewezen dat hij in meer dan honderd partijen op internet ‘schaamteloos’ en ‘ongebreideld’ valsspeelde. De website sloot de speler al eerder uit van deelname aan wedstrijden op internet.

De schaakwereld is al wekenlang in de ban van de bonje tussen Niemann en wereldkampioen Magnus Carlsen. De Noor trok zich begin september terug uit het toernooi om de Sinquefield Cup, nadat hij een partij tegen de Amerikaan had verloren en brak enkele weken later een online wedstrijd tegen hem al na één zet af. Begin vorige week verklaarde Carlsen ervan overtuigd te zijn dat zijn tegenstander valsspeelt en dat hij nooit meer tegenover hem aan het bord zal plaatsnemen.

Rapport van 72 pagina’s

Chess.com stelt in een rapport van 72 pagina’s vast dat Niemann in elk geval tot 2020 heeft gesjoemeld in tal van partijen, waarmee ook prijzengeld was te verdienen. Het ging 25 keer om wedstrijden die live te volgen waren op internet. Het onderzoek plaatst kanttekeningen bij de snelle stijging van Niemanns rating. Diens progressie zou ‘statistisch buitengewoon’ zijn; betrekkelijk matig in zijn tienerjaren, maar als ‘relatieve laatbloeier’ onder zijn leeftijdgenoten in eind 2020 toch zover dat hij de status van grootmeester bereikt. In de analyse bleven de klassieke partijen aan het bord buiten beschouwing, maar volgens Chess.com is ook op dat terrein verder onderzoek aan te bevelen.

De Amerikaan zou het bedrog al in 2020 in een gesprek met de site hebben toegegeven. Tijdens de Sinquefield Cup bekende hij dat hij als 12- en 16-jarige heeft gefraudeerd. In een reactie daarop nodigde het platform hem uit maar eens volledig openheid van zaken te geven, daarmee suggererend dat de Amerikaan meer op zijn kerfstok had. Niemann heeft na het opbiechten van zijn ‘enige grootste fout’ niet meer publiekelijk gereageerd op de aanhoudende beschuldigingen.

Onpartijdigheid

Over de onpartijdigheid van Chess.com in deze kwestie bestaan onder schakers wel enige twijfels. Het bedrijf is verwikkeld in de overname van de Play Magnus Group, het internetpodium van de wereldkampioen. Het platform spreekt tegen dat Carlsen invloed uitoefent op beslissingen van de website.

Chess.com beweert aan de hand van algoritmes te kunnen vaststellen of spelers zich onrechtmatig laten bijstaan. Als iemand bijvoorbeeld telkens de volgens een schaakcomputer beste of een na beste zet kiest en daarvoor verdacht weinig bedenktijd nodig heeft, kan bedrog aan het licht komen. Ook is er zicht op het wisselen van tabbladen.

Eind vorige week liet de internationale schaakbond FIDE weten dat een driekoppige commissie een onderzoek gaat instellen, zowel naar de beweringen van Carlsen als de verklaringen van Niemann.