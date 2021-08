Scenarist Raoul Cauvin verliest zijn laatste veldslag tegen kanker

“Het is met veel emotie dat we het overlijden van een van de grootste namen uit de wereldwijde stripgeschiedenis aankondigen”, aldus de uitgeverij Dupuis in een persbericht. Raoul Cauvin, bedenker van onder meer De blauwbloezen, Robbedoes en Kwabbernoot, Sammy en Cédric, overleed afgelopen donderdag op 82 jarige leeftijd aan kanker.

Cauvin was opgeleid als steendrukker in de buurt van Doornik, maar bij uitgeverij Dupuis in Marcinelle leerde hij de redactionele kant van stripverhalen kennen, en was meteen verkocht. In 1968 bracht hij samen met tekenaar Louis Salvérius het eerste album van De blauwbloezen uit, het antwoord van Dupuis op de westernstripreeks Lucky Luke van concurrent Dargaud. De reeks werd Cauvins grootste succesnummer. In de voorbije 50 jaar kwamen er 65 albums uit waarvan er in totaal 20 miljoen exemplaren over de toonbank gingen in binnen- en buitenland.

Sergeant Chesterfield en korporaal Blutch in 'De blauwbloezen'. Beeld rv

In De blauwbloezen vertelt Cauvin de ludieke verhalen van korporaal Blutch en sergeant Chesterfield tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog. Beide hoofdpersonages hebben hun eigen opinies over de militaire hiërarchie, en vooral korporaal Blutch heeft enkele anarchistische meningen. De stripreeks stond ook bekend om zijn ietwat historische correctheid: zo liet Cauvin regelmatig de zuidelijke generaal Robert E. Lee en toenmalig president Abraham Lincoln opdraven en veel albums zijn gebaseerd op historische feiten.

Naast zijn succes met De blauwbloezen schreef Cauvin mee aan tal van andere stripreeksen, zoals het bekende Robbedoes en Kwabbernoot, Agent 212, Sammy en Cédric. Die laatste reeks noemde de scenarist zijn meest persoonlijke werk, omdat het gebaseerd zou zijn op de relatie die hij zelf had met zijn vader en grootvader.

Cauvin stond bekend om zijn humoristische stijl en ongekende productiviteit. Hij schreef mee aan meer dan 400 albums, en hield in zijn hoogdagen uitgeverij Dupuis in zijn eentje overeind. Later dit jaar verschijnt zijn 64ste en laatste album van De blauwbloezen: ‘Waar is Arabesk’. Begin mei liet de scenarist weten dat hij kanker had. Afgelopen donderdag verloor het monument van de Belgische stripgeschiedenis zijn laatste veldslag tegen de ziekte.