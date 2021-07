Scarlett Johansson klaagt Disney aan om streamen ‘Black Widow’: ‘Meer geld in hun eigen zak’

In de aanklacht, die op donderdag ingediend werd bij het Los Angeles Superior Court, maken de advocaten van de actrice duidelijk dat de beslissing van Disney ervoor gezorgd heeft dat de uiteindelijke ticketverkoop voor de film een stuk lager lag. “Disney heeft met opzet contractbreuk gepleegd en zorgt er op deze manier voor dat Scarlett niet optimaal van de vooraf afgesproken voorwaarden kan genieten”, klinkt het in de aanklacht. Volgens Johansson staat er bovendien in haar contract dat Black Widow exclusief in de bioscoop zou draaien.

Als gevolg krijgt de actrice minder geld op haar rekening, want omdat fans de film ook op Disney+ kunnen bekijken, ligt de omzet een stuk lager. Een bewuste zet van Disney of dat beweert het juridische team van de actrice toch. Zij zeggen namelijk dat Disney de kijkers bewust naar hun streamingplatform gestuurd hebben. Die opbrengsten mochten ze namelijk zelf houden. Daarnaast steeg het aantal abonnees van Disney+ op deze manier gevoelig waardoor de aandelen van Disney op hun beurt de hoogte in gingen. “Disney heeft zijn afspraken met Johansson niet gerespecteerd om zo meer geld in hun eigen zak te kunnen steken.”

Beste openingsweekend

Scarlett beweert verder ook nog dat ze recht had op bepaalde bonussen die gekoppeld waren aan de ticketverkoop in de bioscoop. Naar eigen zeggen gaat het om een bedrag van 50 miljoen dollar (ongeveer 42 miljoen euro).

In het openingsweekend heeft Black Widow het nochtans niet slecht gedaan. De film trok aardig wat mensen naar de Amerikaanse en Canadese bioscopen. Met een opbrengst van 80 miljoen dollar (67 miljoen euro) zorgde de eerste solofilm van de spionne bovendien voor het beste openingsweekend van een film sinds het begin van de coronacrisis.

Reactie Disney

Disney noemt de rechtszaak tegen het bedrijf “triest en verontrustend”. Volgens de filmmaker is de actie van Johansson een “ongevoelige minachting voor de gruwelijke en langdurige wereldwijde effecten van de COVID-19-pandemie”.

Het bedrijf beweert dat in het contract geen exclusieve bioscooprelease is vastgelegd. Bovendien heeft de actrice al 20 miljoen dollar (17 miljoen euro) ontvangen voor haar werk en zou ze al “ruimschoots gecompenseerd” zijn voor het uitbrengen van de film op Disney+, aldus de filmmaker.