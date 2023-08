Scandinavië omvergeblazen door noodweer: ‘Niemand hier verwacht dit. Wij leven met het idee dat ons weer kalm is’

Ongezien zware stormen en regenval geselen Scandinavië en de Baltische staten. Er is grote schade, er vielen twee doden en er wordt nog erger verwacht. ‘Dit is heel erg ongewoon.’

Nederland kreeg begin juli de exceptionele zomerstorm Poly te slikken, nu worden Scandinavië en de Baltische staten getroffen door stormen tot 130 kilometer per uur en helse regenval. Nog voor storm Hans voluit losbarstte, richtte hij al ravages aan in Noorwegen, Denemarken, Zweden, Finland, Estland, Litouwen en Letland.

Kelders, wegen en straten liepen onder, veerboten zijn geannuleerd, daken werden verscheurd, vluchten liepen vertraging op, bomen zijn ontworteld, mensen raakten gewond door vallende takken en duizenden zitten zonder elektriciteit.

Bij Hudiksvall, 300 kilometer ten noorden van Stockholm, ontspoorden twee wagons van een passagierstrein. Zondag werden in Zweden meer dan 25.000 blikseminslagen geregistreerd en in Malmö was er een grote stroomuitval, die meer dan 5.000 woningen trof. Het stadje Are liep onder water omdat de Susaback buiten haar oevers trad.

In Noorwegen ligt het openbaar vervoer stil, zijn vele wegen afgesloten en zijn inwoners van enkele gemeenten geëvacueerd. Regenval zorgde er ook voor aardverschuivingen. In Denemarken maakt het meteorologisch instituut melding van golven tot acht meter hoog en spoelden strandcabines in zee. Bij zijn passage in Finland sloeg Hans de elektriciteit bij 28.000 huishoudens weg.

Het stormweer is ook voelbaar in de Baltische staten. In Litouwen is een 50-jarige vrouw overleden toen ze onder een boom terechtkwam. Daken werden beschadigd en duizenden mensen zitten zonder stroom. In buurland Letland stierf een man doordat een boom op hem viel. Er vielen hagelstenen zo groot als golfballen en ook in Estland heeft het hevig geregend en gehageld. Volgens de Baltische Nieuwsdienst BNS zitten daar bijna tienduizend mensen zonder stroom.

In Zweden werd ‘code rood’ afgekondigd. Het land verwacht het hevigste noodweer van de afgelopen 50 jaar en maant aan binnen te blijven. Er zou deze week in 24 uur tijd evenveel regen kunnen vallen als in een hele maand. Ook de Noorse meteorologische dienst kondigde code rood af.

Hagelbollen tot 7 centimeter dik

Lokale meteorologen spreken van de zwaarste regenval in tientallen jaren. Andris Viksna, hoofd van de afdeling weersvoorspellingen aan het Letse meteorologisch centrum, wijst op drie extreme kenmerken van de storm.

“De regenval is extreem, met urenlange stortregens goed voor de hoeveelheid die wij normaal gezien in een hele maand te slikken krijgen”, zegt hij. “Ook de stormkracht is zeer sterk, met winden die tegen 30 tot 33 meter per seconde voorbijrazen. Zo raakte een amusementspark in de bossen vernield. En hagelbollen van zo’n vijf tot zeven centimeter zien wij doorgaans ook niet. De schade aan gebouwen, gewassen en auto’s is groot.”

Strandcabines worden uit voorzorg weggehaald in Blokhus, Denemarken. Beeld via REUTERS

De Deense meteoroloog Jesper Theilgaard had dit ook niet verwacht. “Stormen komen bij ons uit het westen”, zegt hij. “Maar Hans sloeg toe vanuit het zuidoosten. Dat is heel erg ongewoon. Bovendien duurt deze storm meerdere dagen en slaat hij toe in de zomer. Als het hier stormt, is dat doorgaans in de herfst en de winter. Niemand hier had dit verwacht. Wij leven met het idee dat ons weer kalm is.”

Niet dat er nooit al zware stormen waren. Theilgaard wijst op drie Deense kanjers uit het recente verleden, in 1999, 2005 en 2013. “Maar dat was in de herfst of winter en ze kwamen uit het westen”, zegt hij.

Litouwen ziet in de zomer vaker onweersstormen met veel regen en hagel, “maar wat nu is gebeurd is buitgewoon omdat het grote delen van het land treft. Doorgaans is de impact erg lokaal”, zegt Inga Grigorjanc van de Litouwse meteorologische dienst.

Ook de Noren zijn verbaasd. “Wij zijn gewoon aan stormen uit het westen in de herfst en de winter”, zegt Hans Olav Hygen, directeur klimaatdiensten bij het Noorse meteorologisch instituut. “Doorgaans beschermen de bergen ons dan. Nu zijn we verrast. Onze infrastructuur is hier niet op voorzien. En daar doen we best iets aan, want de toekomst brengt meer van dit.”

Betere voorbereiding nodig

Ook de Scandinavische en Baltische staten ontsnappen niet aan meer extreem weer. “Omdat het steeds warmer wordt en er steeds meer vocht in de lucht is, riskeren we vaker zulke zomerstormen te krijgen”, zegt Viksna. “Letland krijgt de laatste twee jaar ook al af te rekenen met steeds zwaardere overstromingen in de lente en onlangs ook met extreme hitte. Dit is onze nieuwe realiteit. Burgers en politici worden stilaan wakker geschud.”

Een hulpverlener ruimt puin na een aardverschuiving in Valdres, Noorwegen. Beeld AP

Volgens Theilgaard werd storm Hans zo hevig en ging hij met zoveel regenval gepaard door de hogere temperaturen van het zeewater. Zo verdampt meer vocht dat in de lucht terechtkomt en weer als regen naar beneden kan komen. “Dat gaan we meer meemaken”, zegt hij. “Maar we zijn er nog niet goed tegen bestand.”