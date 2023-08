Saudi-Arabië wil vrede stichten in Oekraïne, maar dat roept vragen op: ‘De kroonprins slaat zijn vleugels uit’

Niet enkel op voetbalvlak roert oliestaat Saudi-Arabië zich op het wereldtoneel. Komend weekend probeert het land zowaar vrede in Europa’s achtertuin te bekokstoven. Vanwaar die drang om ook daar een diplomatiek woordje mee te spreken?

De lijst met genodigden oogt indrukwekkend. Van de Verenigde Staten en enkele Europese lidstaten tot India, Brazilië en China: bedoeling van de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman - internationaal beter bekend onder zijn initialen MBS - is duidelijk om in zijn Jeddah de rode loper uit te rollen voor de diplomatieke crème de la crème. Op de agenda: vredesgesprekken voor Oekraïne.

Tot daar wat zeker is. Voor de rest is het zoeken geblazen om te weten wat er staat te gebeuren in Saudi-Arabië. Zo is het lang niet zeker wie effectief afzakt naar de topontmoeting. China zou nog niet hebben gereageerd op de uitnodiging van MBS. Van alle andere landen zijn enkel officieuze toezeggingen verschenen.

Wellicht ligt het tienpuntenplan voor de vrede van Oekraïens president Volodymyr Zelensky op tafel. Daarin somt zijn land de tien voorwaarden op waaraan Rusland moet voldoen om een einde te kunnen maken aan de oorlog. Eigenlijk is deze ontmoeting dus een vervolg op een eerdere top in Kopenhagen, waar Zelensky zijn plan al eens uit de doeken deed. Of de Oekraïense president zelf aanwezig zal zijn, blijft ook al koffiedik kijken.

Zonder Rusland, zonder akkoord

Toch zijn er naast vragen ook zekerheden. Dat Rusland niet uitgenodigd werd door MBS is er eentje - vreemd, aangezien beide landen als belangrijke oliestaten in de wereld een goede relatie met elkaar onderhouden. Wel “zal Rusland de ontmoeting in het oog houden om te begrijpen wat de bedoeling is”, aldus de Kremlin-woordvoerder Dimitri Peskov eerder deze week. Sowieso maakt de afwezigheid van Rusland dat er geen groot vredesakkoord verwacht mag worden zondagavond.

Dat de ontmoeting net in Saudi-Arabië plaatsvindt, is ook geen toeval. Eerst en vooral is het niet de eerste keer dat het land probeert om beide kampen in de Oekraïense oorlog dichter bij elkaar te brengen.

“In september vorig jaar heeft de kroonprins samen met Turks president Recep Tayyip Erdogan zich ingespannen om een gevangenenruil op te zetten tussen Rusland en Oekraïne”, zegt Midden-Oosten-expert Paul Aarts (Universiteit van Amsterdam). “Zonder Bin Salman was dat niet gelukt.”

Saudi-Arabië is niet aan zijn diplomatieke proefstuk toe. Zo hielp het land eerder al bij de evacuatie van burgers toen gevechten uitbraken in Soedan. Ook voor beide strijdende partijen daar organiseerde Saudi-Arabië een vredestop - al mislukte die. In februari van dit jaar sloot het zelf een vredesakkoord met Iran - toen onder auspiciën van China.

Ergens past het diplomatieke engagement van Saudi-Arabië ook in de traditie van de regio. “De Golf heeft een traditie van vredesgesprekken: denk maar aan Qatar en Oman”, zegt adjunct-professor en Midden-Oosten-expert Koert Debeuf (VUB). “Ook Saudi-Arabië maakt zich daar nu voor op. Het land heeft zich de voorbije paar jaar een beetje losgewrikt uit het puur Amerikaanse kamp.”

Dat net Saudi-Arabië die rol op zich neemt, kan voordelen inhouden. “Een van de tien eisen van Oekraïne is dat Rusland betaalt voor de oorlogsschade”, zegt Debeuf. “Misschien weet men dit weekend te bekomen dat ook andere landen mee kunnen betalen. Dan is een land als Saudi-Arabië met zijn deep pockets wel handig om rond de tafel te hebben zitten.”

Nieuwe wereldorde

Wie krantenberichten in de westerse pers leest over de ontmoeting hoeft doorgaans niet lang te zoeken vooraleer de naam opduikt van de in 2018 op bevel van MBS vermoorde journalist Jamal Khashoggi. Vaak omdat de vraag wordt opgeworpen of deze recente diplomatieke engagementen deel uitmaken van een poging van MBS om zijn blazoen op te poetsen.

Zowel Debeuf als Aarts vinden dat te kort door de bocht. Volgens hen past de ontmoeting in een bredere beweging die al een tijdje aan de gang is in het land. “Ik zat laatst op een webinar met Thomas Friedman (Amerikaans schrijver en columnist voor The New York Times, PG.)”, zegt Aarts. “Hij zei: ‘Zolang ik leef, zal ik MBS aan de gruwelijke moord op Khashoggi blijven herinneren. Maar ook ik kan daarnaast de hervormingsplannen van de kroonprins niet negeren.’”

Saudi-Arabië jaagt er sinds kort sociale hervormingen door in een sneltempo. “Vroeger kon je het land niet binnen zonder visum”, zegt Debeuf. “Dat is nu niet meer nodig. Er zijn bioscopen opengegaan. En volgens mijn Arabische uitgever verkoopt hij nergens zoveel boeken als in Riyad. Er zijn wel nog altijd problemen inzake mensenrechten. Zo mogen vrouwen intussen met de auto rijden in het land, maar de vrouwen die er campagne voor voerden zitten wel nog in de gevangenis.”

Ook de groteske investeringen in voetbalspelers van de voorbije weken en maanden maken deel uit van die beweging. Niet voor niets is het land kandidaat om zowel de Olympische Spelen als Wereldbeker voetbal te organiseren. “MBS probeert de vleugels uit te slaan”, zegt Aarts.

Al is het ook meer dan louter de opkomst van een regionale macht: China mengt zich diplomatiek, de Afrikaanse Unie bespreekt vredesvoorstellen en India profileert zich nadrukkelijk als wereldmacht.

“Plots zien we diplomatiek allerlei bewegingen die vroeger ondenkbaar waren”, zegt Debeuf. “Het Globale Zuiden neemt daarin steeds nadrukkelijker een rol op. Je voelt dat de rol van het westen in die nieuwe bewegingen kleiner wordt. Dat was al zachtjes bezig voor de oorlog in Oekraïne, maar zet zich nu enorm snel door.”