Satellietbeelden tonen nieuwe Russische troepen en volledig veldhospitaal aan grens met Oekraïne

Een van de duidelijkste voorbeelden van de militaire opbouw toont een satellietfoto van de luchthaven van Mazyr in Wit-Rusland, op ongeveer 45 kilometer van de grens met Oekraïne. Twee weken geleden was daar enkel een lege besneeuwde vlakte te zien, beelden van gisteren tonen daarentegen een volledig nieuw militair kamp. Tientallen legertrucks staan er naast elkaar opgesteld, in een hoek van het vliegveld staan ook een vijftigtal tenten. De beelden zijn gemaakt door het private bedrijf Maxar Technologies, dat de Russische troepenopbouw al wekenlang monitort vanuit de lucht.

Ook nabij de Russische stad Belgorod, in vogelvlucht niet meer dan 30 kilometer van de Oekraïense grens en 70 kilometer van Charkov, de op één na grootste stad van Oekraïne, is er steeds meer militaire activiteit te zien. De voorbije dagen al circuleerden verschillende filmpjes op sociale media waarop rijen en rijen Russische legervoertuigen te zien waren die richting Oekraïne optrokken.

De nieuwe satellietbeelden die genomen zijn ten westen van de stad tonen nu ook wat waarschijnlijk een groot veldhospitaal is, in combinatie met een aantal helikopterlandingsplaatsen. De locatie zou bij een grootscheepse inval in Oekraïne dus gebruikt kunnen worden om gewonde Russische soldaten naar over te brengen en te verzorgen. Ook op andere locaties rond Belgorod zijn steeds meer wapen, troepen en stukken artillerie te zien, die gebruikt kunnen worden om Charkov vanop afstand te beschieten.

Ten westen van Belgorod zette het Russische leger de voorbije dagen een groot veldhospitaal op. Beeld AFP

Een detailbeeld van het veldhospitaal nabij Belgorod. Beeld EPA