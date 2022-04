Satellietbeelden tonen mogelijk nieuwe massagraven in Marioepol: ‘Tot 9.000 lichamen van burgers begraven’

De claim van Bojtsjenko kon niet onafhankelijk geverifieerd worden, maar nieuwe satellietbeelden van het Amerikaanse bedrijf Maxar Technologies tonen hoe er in twee weken tijd een lange rij putten is bijgekomen op een begraafplaats in Manhusch. Volgens de laatste beelden van 3 april is er een grote greppel van vier secties gegraven. Volgens Bojtsjenko is de greppel 30 meter breed. Volgens Maxar gaat het om minstens 200 graven, een analyse van The New York Times toont aan dat het er minsten 300 zijn.

Gisteren al beweerde Petro Andrjoesjtsjenko, een adviseur van Bojtsjenko, dat Rusland bezig zou zijn om doden uit de stad in meerdere massagraven te begraven. Inwoners van Marioepol zouden de voorbije weken gedwongen zijn duizenden lichamen van de straten te halen, in vrachtwagens te laden en naar de site in Manhusch te brengen. Volgens het stadsbestuur gaat het om minstens 3.000 tot 9.000 lichamen van burgers. De Russen proberen volgens Andrjoesjtsjenko op deze manier hun oorlogsmisdaden te verbergen. Moskou heeft nog niet gereageerd op de aantijgingen.

De burgemeester schat dat er meer dan 20.000 burgers overleden zijn sinds het begin van de Russische belegering van Marioepol. De meeste lichamen zijn verdwenen, en volgens hem werden er ook lichamen verbrand in mobiele crematoria.

Vorige week zei de militaire gouverneur van de regio Donetsk, Pavlo Kirilenko, nog dat volgens voorlopige schattingen tot 22.000 personen zijn omgekomen in Marioepol sinds het begin van de Russische invasie bijna twee maanden geleden. President Volodymyr Zelensky zei ook te denken dat Russische troepen in Marioepol “zeker tienduizenden” sterfgevallen op hun geweten hebben.

Beelden van satellietbedrijf Maxar Technologies tonen hoe er de afgelopen weken steeds langere rijen graven bijkwamen in Manhusch. Beeld AFP/DM

100.000 burgers in de stad

In de compleet verwoeste stad zouden nog ongeveer 100.000 inwoners overblijven. De rest is gevlucht, maar 40.000 mensen zouden verplicht naar Rusland zijn gebracht, claimt Bojtsjenko nog. Hij riep vanmorgen opnieuw op de stad “volledig te evacueren”. Een onbekend aantal burgers zou zich in Russische ‘filtratiekampen’ buiten de stad bevinden. Voor het begin van de Russische invasie in Oekraïne telde de havenstad 440.000 inwoners.

Voor de Oekraïense burgers die vastzitten in Marioepol was er ook gisteren geen humanitaire corridor. “In het Russische kamp loopt alles moeilijk, chaotisch, traag en natuurlijk oneerlijk”, meldde de Oekraïense vicepremier Irina Veresjtsjoek op Telegram. De evacuatie van gisteren was de eerste sinds vorige zaterdag.

Donderdagmorgen noemde de Russische president Vladimir Poetin de stad veroverd, maar op de terreinen van de staalfabriek Azovstal hebben zich, volgens de Russen, nog meer dan 2.000 Oekraïense soldaten en buitenlandse huurlingen verschanst. Ze gingen vooralsnog niet in op de Russische ultimatums om de wapens neer te leggen. Poetin sprak niet over burgers die nog in het complex zouden zitten, volgens Oekraïne gaat het om 300 tot 1.000 mensen die er nog zouden schuilen en nu samen met de militairen vastzitten.