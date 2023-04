Sarah Schlitz was niet in staat om gewoon ‘sorry’ te zeggen: hoe ze zelf van een briesje een politieke storm maakte

In de Wetstraat zijn er, buiten de groene partijen, weinigen die een traantje wegpinken bij het ontslag van Sarah Schlitz. In de regering raakte ze nooit af van haar reputatie als activiste uit de militante strekking van Ecolo.

Sarah Schlitz, sinds woensdag voormalig staatssecretaris voor Gelijke Kansen, verhaspelde publieke middelen en persoonlijke campagne. Ze loog erover in het parlement. Haar kabinet, waarvoor ze politiek verantwoordelijk was, vergeleek N-VA’er Sander Loones met een nazi. Excuses kwamen er pas nadat de premier uit zijn sloffen schoot. Een ontslag kwam er pas nadat bleek dat haar eigen partij maanden geleden al opmerkte dat er een probleem was met het gebruik van haar persoonlijk logo.

Toch zei Schlitz in haar speech dat haar ontslag “de deur openzet voor hogere ethische standaarden in de politiek”, waaraan ze nog toevoegde: “ook wat betreft seksistisch en seksueel geweld begaan door politieke mandatarissen”. En weg was Schlitz. Journalisten die zich afvroegen over wie ze het precies had, kregen geen antwoord meer.

Combattief

Het was een afscheid geheel in de stijl die Schlitz kenmerkt: combattief, overtuigd van zichzelf. Ze had fouten gemaakt, gaf ze toe, maar vond ook dat de kritiek “strenger is voor ons dan voor anderen”. Het is precies die houding die haar binnen de eigen regering kwalijk genomen werd en geleid heeft tot haar ontslag. On the record spreekt iedereen verzoenende taal, maar off the record klinkt alom dat Schlitz en haar partij Ecolo dit volledig aan zichzelf te danken hebben.

Al bij al was de heisa rond haar persoonlijk logo een mineur politiek incident waarvoor vandaag in de Wetstraat niemand ontslag zou nemen. Ook de Vivaldi-partners gingen Schlitz niet naar de uitgang duwen. In de vorige regering maakte toenmalig minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) een vergelijkbare uitschuiver, maar een vertrek uit de regering was nooit serieus aan de orde.

Ter illustratie: een week voor haar ontslag had Schlitz officieel een blaam gekregen van de controlecommissie voor verkiezingsuitgaven. Het deed in de Vlaamse pers amper een briesje waaien: enkel in een klein hoekje van De Morgen werd er aandacht aan besteed.

Maar door te liegen en te volharden in de boosheid blies Schlitz het briesje zelf aan tot een heuse storm. Tot de druk uit de eigen coalitie te groot werd. Schlitz is niet moeten vertrekken omdat ze publiek geld verkeerd aanwendde, maar omdat ze niet in staat bleek om gewoon ‘sorry’ te zeggen en in stilte de storm te laten overwaaien.

Naar eigen zeggen zet Schlitz een stap opzij omdat ze de strijd voor vrouwenrechten en tegen discriminatie niet in de weg wou staan. Maar dat klopt maar half. Premier De Croo heeft zijn rol gespeeld, zo valt te horen in de coalitie. Lees: De Croo had geen zin om na vorige week nog eens de nevenschade op te vangen.

Onervaren

Insiders zijn het erover eens: het is geen toeval dat dit uitgerekend Sarah Schlitz overkomt. Zelfs als lid van de regering was ze meer militante dan politica. “Het is iemand die een missie heeft en soms vergeet dat ze een beetje afstand moet houden als staatssecretaris,” aldus politiek journalist Bernard Demonty van de Franstalige krant Le Soir.

Bovendien behoort Schlitz tot een erg activistische strekking van Ecolo. Een strekking die volgens velen binnen de federale meerderheid overtuigd is van het eigen gelijk en die al te vaak in kritiek van de oppositie een vorm van seksisme, onderdrukking of discriminatie ziet. “Verstrikt raken in net van leugens en dan de seksismekaart trekken. Dit is werkelijk een schande, zeker voor een partij die continu het moreel kompas speelt”, tweette bijvoorbeeld Jasper Pillen (Open Vld) na de speech van Schlitz.

Niet alleen Schlitz behoorde tot die strekking, maar ook een groot deel van haar kabinet. De voorbije jaren werd binnen Vivaldi wel vaker geklaagd over de personeelsbezetting bij Schlitz: meer een actiegroep dan een kabinet, en politiek erg onervaren. De vergelijking tussen N-VA en het nazisme was in die zin typerend, klinkt het in de meerderheid. In plaats van te beseffen dat die totaal ongepast was, reageerde een ander kabinetsmedewerker met: “Bedankt voor de steun.” Een goedgeplaatste bron: “Dat was geen vergissing, die geloven dat dus echt.”

Veelzeggend was de houding bij de meerderheidspartijen toen ze vorige week spoedberaad hielden over Sarah Schlitz. Politiek was ze toen al een lame duck, maar niemand wou haar de kans geven om zich een slachtofferrol aan te meten. Onder meer PS en MR lieten haar liever nog een weekje zweten, met de kans dat Schlitz zichzelf wel verder in nesten zou werken.

De open vraag is hoeveel schade dat alles nalaat bij Ecolo zelf. Publieke middelen aanwenden voor persoonlijke propaganda en erover liegen in het parlement wegen extra zwaar voor een partij die politieke ethiek hoog in het vaandel zegt te dragen. Anderzijds is deze episode ook niet meer dan wat ze is: een onervaren staatssecretaris die onhandig omging met een politieke fout.

Pijnlijker is dan misschien het parcours dat Schlitz reed in deze regering. In haar afscheidsspeech bewierookte ze zichzelf en het vele werk dat ze verzet had. Maar in de Wetstraat vroegen velen zich veeleer af waar Schlitz haar dagen mee vulde. En in de Dorpsstraat zal Schlitz bij de meesten geen enkel belletje doen rinkelen, behalve misschien als de staatssecretaris voor Gelijke Kansen die deelnam aan een mars waar mannen niet welkom waren.