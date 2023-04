Sarah Parent, CEO van Go Forest: ‘Wij verkopen geen groene aflaat maar deelname aan uitgekiend natuurherstel’

‘Red de wereld, plant bomen’, luidt het verkooppraatje van steeds meer boomplantbedrijven. Met Go Forest slalomt Sarah Parent langs de valkuilen van die business. ‘Vandaag moet je als ondernemer activistisch zijn.’

Bomen boomen. Ze zijn dan ook hét symbool van hoop, leven en transformatie. Niemand is tegen bomen, ze verfrissen het imago, en in de klimaat- en biodiversiteitscrisissen worden ze gepromoot als relatief goedkope, kant-en-klare oplossing. Vandaar dat u om de haverklap iets verneemt over verenigingen, overheden of bedrijven die elkaar overtroeven met hoeveel bomen ze wel niet (laten) aanplanten en hoeveel CO 2 daar wel niet mee uit de atmosfeer wordt gehaald.

Er staan nu zo’n drieduizend miljard bomen op de planeet en overal groeit het enthousiasme om er daar nog heel wat bij te doen. Vandaar het One Trillion Trees Initiative dat het Wereld Economisch Forum drie jaar geleden boven de doopvont hield, een van drie soortgelijke initiatieven.

Met Go Forest, dat herbebossingsprojecten ontwikkelt, maakt de Oost-Vlaamse Sarah Parent (33) deel uit van die groeiende bomenbusiness. Sinds eind 2020 plantte de start-up honderdduizenden bomen in vijftien landen en in september klokt Go Forest af op een half miljoen geplante bomen. Op 5 mei komt de ondernemer op de Love Tomorrow Campus in de Antwerpse Bourla vertellen hoe u klimaatactivisme omzet in een businessplan.

Waarom noemt u zichzelf een activistische ondernemer?

“Ik ben niet met slogans opgegroeid, maar ik heb al van kleins af een sterk ontwikkeld rechtvaardigheidsgevoel. Daarom nam ik al deel aan klimaatmarsen, want dat gaat in se over een sociale crisis. En daarom is het geen toeval dat ik me nu inzet voor herbebossing. Aanvankelijk vroegen mensen me of ik ondernemer of activist was. ‘Ondernemer’, antwoordde ik dan. Maar ik ben gaan beseffen dat ik een activistische ondernemer ben. In tijden van klimaatverandering moet ondernemen volgens mij zelfs activistisch zijn.”

Is uw carrière wijden aan herbebossen een manier om klimaatfrustratie te lijf te gaan?

“Ergens wel. Vroeger vroeg ik me altijd af waarom die twee, drie superrijken de wereld niet redden. Maar ook toen al zag ik dat geld niet volstaat, want het hangt er maar van af hoe je die centen inzet. Daarom ben ik me gaan toeleggen op natuurherstel. Bomen zijn daarbij een belangrijk systeem, onder andere omdat ze voor voeding en economische meerwaarde kunnen zorgen.”

Zelf bent u geen milieuwetenschapper?

“Nee, dat is een controversieel punt. Ik heb psychologie en communicatiewetenschappen gestudeerd. Maar ik omring me met ecologen en bosbouwers.”

Wat is jullie methode?

“We selecteren plekken in vijftien landen waar herbebossing nodig en nuttig is, en waar er nood is aan financiering daarvoor. Dat gaat van Armenië, Peru, Madagaskar en Congo tot België. In ons land is er dan wel geen financieringsnood, maar we planten ook hier bomen omdat veel bedrijven enkel iets lokaal willen doen en omdat de bossen hier ook hulp nodig hebben.

“Met bosbouwers die het gebied goed kennen brengen we in kaart waar een ecosysteem baat bij zou hebben. En met lokale ngo’s die de bevolking inschakelen bekijken we hoe zij er wel bij kunnen varen. Zo kunnen fruitbomen een economische opsteker zijn. Op basis van die informatie kiezen we inheemse bomen die eerst opgekweekt en dan geplant worden. Een gespecialiseerd team volgt de bomen op.

“Onze klanten zijn vaak kmo’s die iets voor de natuur willen doen. Zo hebben we voor matrassenmaker Recor tweehonderd bomen geplant bij Virton en komt er per verkochte matras één boom bij. Voor kledingwinkel ZEB planten we mangrovebos aan in Madagaskar. Voor iedere 2 euro die klanten extra betalen aan de kassa planten wij een boom. Neuhaus biedt ecologische dozen zonder al die lintjes en overbodige verpakkingen en koopt met het geld dat ze zo uitsparen cacaobomen in Madagaskar. De bonen worden geschonken aan de bevolking.”

De cacao-oogst in Madagaskar. Beeld AFP

Deze sector is aan veel kritiek onderhevig en een gebrek aan transparantie is daar een van, zoals bomen die dubbel verkocht worden. Hoe vermijden jullie dat soort greenwashing?

“Met technologie. Wij verkopen geen groene aflaat maar deelname aan uitgekiend natuurherstel. Om maximale transparantie te bieden hebben wij een satellietplatform. Daarop kun je de bomen die jij kocht zien. In combinatie met AI kunnen we de bomen tellen en tonen dat het aantal dat je hebt betaald er ook effectief staat. We werken daarnaast met de start-up Genvision, die de koolstofopslag zo exact mogelijk in kaart brengt. Een paar keer per jaar registreren we alle informatie per klant in blockchain. Zo’n registratie voorkomt leugenachtige claims, iets wat ik inderdaad vaak zie gebeuren.”

Jullie zijn nog klein. Hoe krijgen jullie dit voor elkaar?

“We zijn een start-up die vorig jaar bijna break-even draaide. Maar we maken deel uit van CO2Logic (Belgisch bedrijf dat andere bedrijven helpt klimaatambities waar te maken, BDB), dat in de Zwitserse groep South Pole (een grote klimaatconsultant, BDB) zit. Dat biedt ons financiële steun en kwalitatieve expertise. Wij hebben ook in elk land mensen die voor ons werken, ofwel via South Pole of freelance, zoals onze projectmanager in Brazilië.”

Nog een bemerking is dat jonge bomen niet zoveel CO 2 uit de atmosfeer halen als wordt geclaimd en dat de ene soort al meer CO 2 opneemt dan de andere.

“Inderdaad. Daarom zetten wij niet expliciet in op CO 2 -compensatie, al kunnen we die informatie wel leveren aan klanten. Heel wat boomplantacties scheppen het idee dat je zo het klimaat redt, maar daarvoor moet wat ons betreft eerst en vooral de uitstoot scherp dalen. Wij mikken op natuurherstel en sociale vooruitgang. Met onder andere nachtcamera’s, drones en lokale medewerkers brengen we in kaart hoe de natuur zich herstelt, iets wat bijvoorbeeld te zien is aan een grotere diversiteit van dier- en plantensoorten. Ook analyseren we hoeveel meer fruit onze voedselbossen hebben opgeleverd.”

Een analyse in vakblad Nature toont dat, mocht ieder mens een boom planten, die acht miljard bomen er slechts voor zouden zorgen dat we jaarlijks 43 uur terug in de tijd gaan qua CO 2 -uitstoot. ‘Futiel dus, omdat we veel te veel blijven uitstoten’, luidt de conclusie. De auteur stelt dat we moeten ophouden met CO 2 uit de atmosfeer te halen via bomen of technologie voor te stellen als een klimaatoplossing voor vandaag.

“Helemaal akkoord. De uitstoot moet dus eerst flink naar beneden. Maar in het verleden is al zoveel schade berokkend dat er sowieso massaal bos moet worden geplant. Ik zie bomen planten als een herstelmechanisme voor wat er in het verleden is gebeurd en als een manier om iets terug te geven aan de planeet.”

De voorzitter van het VN-biodiversiteitpanel IPBES zei onlangs tegen De Morgen dat bomen planten consumenten onterecht het idee geeft dat we kunnen doorgaan met hyperconsumptie. Ze verwees naar acties als ‘voor ieder item dat je koopt planten wij een boom’.

“Ik begrijp die commentaar. Dat soort acties kunnen echt niet. Daarom promoten wij nooit iets schadelijks, zoals nog meer kopen. Tegelijkertijd moet je wel ergens beginnen. Vandaag is de wil om radicaal te veranderen en bijvoorbeeld goedkoop vliegen op te geven er echt niet. Als we dan bij de pakken blijven zitten, verandert er al helemaal niets. Daarom bieden wij een optie aan waar je makkelijk in kunt stappen maar die wel al een verschil maakt.”

Op welke manier overtuigt u de lokale bevolking om bos aan te leggen, terwijl zij vaak ontbossen om aan veeteelt of akkerbouw te doen?

“Sowieso kan het niet overal, ook al omdat grootschalige ontbossing vaak met geweld gepaard gaat, zoals in het Amazonewoud. Er zijn vorig jaar in de Braziliaanse Amazone twee milieuwetenschappers vermoord, bijvoorbeeld. In dat land werken wij daarom in het Atlantische Regenwoud, waar dat geweld niet speelt. Ook in de Peruviaanse Amazone lukt het goed. Daar hebben we ons grootste project, waar al 180.00 bomen zijn geplant, gesponsord door zeker tachtig bedrijven.

“Op sommige locaties kunnen mensen aan de slag in de bomenkwekerij of als medewerker bij het onderhoud. Al moet je wel al erg veel bomen planten om één fulltime job te creëren. We denken ook altijd na over snellere bronnen van inkomsten, want het duurt een hele tijd tegen dat fruitbomen inkomsten opleveren. Dan leggen we bijvoorbeeld stroken aan met watermeloenstruiken, die al na tien maanden rendabel zijn. We volgen ter plekke op dat die opbrengsten eerlijk verdeeld worden onder de bevolking.

“In Peru is de Brazil nut tree zeer populair. Die kan tot 65 euro per jaar opbrengen, wat daar veel is. Wat ook zeer belangrijk is, zijn essentiële oliën. Die worden ter plaatse gedistilleerd uit de bladeren en takken van specifieke bomen en verkocht aan cosmeticabedrijven voor parfum of andere producten. Die oliën zijn erg duur, dus dat is een erg interessante inkomstenbron.”

Sarah Parent: "We hebben een blacklist met bedrijven die natuur verwoesten. Daar gaan we niet mee in zee." Beeld Wouter Van Vooren

Hoe houdt u de moed erin als u ziet dat de ontbossing harder gaat dan de herbebossing?

“Eerlijk gezegd heb ik soms mindere dagen. Bijvoorbeeld wanneer er een klimaatrapport verschijnt, zoals het laatste syntheserapport van het VN-klimaatpanel. Voor mij onderstreept die publicatie dat we veel te relaxed omgaan met dit probleem door te denken dat we het halen met eens af en toe een campagne. Terwijl we midden in een planetaire crisis zitten. De grootste ooit. Dat ontmoedigt mij.

“Maar ik ben veel beter gaan begrijpen waarom mensen op grote schaal ontbossen, namelijk als poging om in diepe armoede te overleven. Die mensen willen echt meewerken aan herbebossing, maar er moet een economische oplossing zijn voor hen. Daar stoppen wij veel moeite in. Zo gebeurt grootschalige ontbossing in de Amazone doorgaans voor veeteelt. Maar daar is meer oppervlakte voor nodig dan voor een voedselbos dat dezelfde economische opbrengst oplevert. Ook vergt vee veel meer onderhoud dan bomen. Eens we dat kunnen duidelijk maken, zijn locals vaak erg enthousiast over bomen planten.

“Ik hoop ondertussen dat er ook spelers komen die op bescherming inzetten. Dat is een totaal ander businessmodel omdat je dan doorgaans grond moet kopen, terwijl wij vaak bomen planten op privéterrein. Ook is het lastiger te verkopen omdat klanten graag iets willen dat je van nul opbouwt, zodat ze dan hun eigen bos hebben. Maar met slimme communicatie moet ook bosbescherming te vermarkten zijn.”

Het onderhoud van de bomen is cruciaal, zo blijkt uit veel projecten waar de bomen al na korte tijd stierven omdat ze niet waren aangepast aan de omgeving of in het verkeerde seizoen werden geplant.

“Dat klopt. Daarom zit het onderhoud bij ons standaard in je aankoop. Wie een abonnement voor 50 euro per maand koopt, krijgt van ons 25 bomen die we aanplanten. Maar dat kan iedereen. Wij voorzien sowieso in dertig jaar onderhoud.”

Bedrijven die vervuilend zijn kunnen soms al te makkelijk hun imago vergroenen met boomplantacties. Hoe selecteren jullie klanten?

“We hebben een blacklist met bedrijven die natuur verwoesten. Daar gaan we niet mee in zee. Soms is het wel zoeken. Ik heb bijvoorbeeld getwijfeld over een tabaksfabrikant die dan wel een product verkoopt dat de gezondheid schaadt maar die heel gemotiveerd was om iets voor de natuur te doen als cadeau voor de werknemers. Het was dus niet gelinkt aan consumptiegedrag en dat maakte de keuze moeilijk.

“We hebben ook klanten die duidelijk puur voor hun imago met ons in zee gaan. Maar dat kan ik niet weigeren. Mocht ik alle imagogedreven klanten weren, dan bestonden wij niet meer. Doorgaans zijn dat servicebedrijven die het goed menen. Ik moedig hen aan om eerlijk te communiceren over de bomenplantacties. En ik hoop dat ze dan evolueren van extrinsieke naar intrinsieke motivatie. Omdat ze veel positieve feedback krijgen, lukt dat ook vaak.

“Het lijkt me belangrijk om dat soort stappen voorwaarts niet meteen weg te meppen met de kritiek dat het maar windowdressing is en onvoldoende. Als we dat doen, ontstaat er verlamming en zijn we nog verder van huis. Daarom wil ik graag het idee tegengaan dat bomen planten altijd gelijkstaat aan greenwashing. Het hoeft geen platte commerce te zijn. En in een wereld waarin privévliegtuigen nog altijd een realiteit zijn en zoveel mensen zelfs niet één dag per week vlees willen opgeven, kunnen eerlijke boomplantprojecten alvast een steen verleggen.”

Love Tomorrow