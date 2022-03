Sanne Samina Hanssen en moeder Annie: ‘We denken ieder heel anders over relaties’

De jongste is 33 en te zien in Eén-serie Twee zomers. Ze acteert bij Olympique Dramatique en zingt bij americanaband Polly & Bruce. De oudste is 63 en bijt op haar tanden wanneer de jongste weer even thuis is. Sanne Samina Hanssen en Annie Nijssen, dochter en moeder.

SANNE SAMINA

“Mijn moeder is een gevoelsmens, net als ik. Ik kan met haar over alles praten. Ze zal me nooit veroordelen. De beste gesprekken hebben we al wandelend langs de Maas. In mijn geboortedorpje Kessel-Eik leggen we vaak een vaste route af die anderhalf uur kronkelt door de mooiste natuur. Als ik over iets belangrijks wil praten, begin ik eraan tijdens die wandeling.

“Mama en ik denken heel anders over relaties. Ik ben niet voor of tegen een bepaalde relatievorm, maar de vrije liefde past op dit moment het beste bij wie ik ben. Mama probeert me niet in een of ander relationeel keurslijf te duwen. Ze stelt net leuke, open vragen: ‘Ben je niet bang om die persoon kwijt te raken?’ Dan leg ik uit dat ik net meer vrijheid ervaar dan wanneer ik mijn geliefde zou verbieden met iemand anders een connectie aan te gaan. Als iemand dat bij mij doet, krijg ik het benauwd.

“Ik heb het zo lang geprobeerd. Maar altijd had ik mijn twijfels. Misschien ben ik niet verliefd genoeg? Of moet ik gewoon nog wat langer volhouden? Nu sta ik open voor verschillende liefdes. En mijn mama, zij gaat ervan uit dat ik weet wat ik doe. Ze schrikt niet zo gauw meer. (lacht)

“Ik kijk op naar mijn moeder. Ze heeft het talent om ook in moeilijke situaties open en toegankelijk te blijven. Ze zorgt ervoor dat iedereen zich altijd comfortabel voelt. Ik hoop dat ik datzelfde talent heb. Ze heeft 32 jaar als verzorgende gewerkt in een rusthuis. Ik heb me een tijdje schuldig gevoeld omdat ik geen zorgende job heb, zodat ik net als mama andere mensen kan helpen. Ik heb lang gedacht dat ik alleen maar voor mijn eigen plezier acteer, maar dat klopt natuurlijk niet. Als acteur zet je mensen aan het denken, wat hen net zo goed kan helpen.

“Ik kan wat leren uit de manier waarop mijn moeder haar leven heeft vormgegeven. In mijn leven ontbreekt elke vorm van regelmaat. Mama heeft alléén maar regelmaat gekend. Ik vind het wel inspirerend om te zien hoe ze daar doorheen de jaren mee is omgegaan, en daar geluk in gevonden heeft. Zelf zou ik bijvoorbeeld ook graag kinderen hebben. Maar als ik dat zeg, denken mensen meteen dat ik me uiteindelijk toch zal settelen. Ik krijg al jeuk als ik dat woord nog maar hoor. (lacht) Mijn kinderen zullen niet aan één plek gebonden zijn.

“Die onbevreesdheid zit wat in de familie. Toen mijn oma jong was, woonden er zigeuners in een kamp in de buurt van haar dorp. Toen ze vertrokken, wou ze met hen mee. Ze wou de wereld zien. Maar in de jaren veertig was het een schande om als jonge vrouw zo’n idee alleen nog maar te opperen. Ze bleef avontuurlijk op haar manier. Toen ik vroeg hoe ze het vond om zwanger te zijn, zij ze: ‘Ja, geweldig. Ik had het nog tien keer kunnen doen, maar je opa had er genoeg van.’

“Ze zei vaak dat ze een vlieg op de muur van mijn leven wilde zijn. Twee jaar geleden is ze gestorven, en ook dat deed ze op een best avontuurlijke manier. Ze was klaar met dit leven. Ze had zelfs zin om te gaan.”

Sanne Samina: ‘Ik heb me een tijdje schuldig gevoeld omdat ik geen zorgende job heb, net als mama.’ Beeld Bob Van Mol

ANNIE

“Ik was net dertig jaar toen ik Sanne kreeg. Als kind was ze al eigenwijs. Ze wou alles zelf doen. Eten deed ze liefst zonder inmenging en later, toen we haar leerden fietsen, riep ze ons al snel toe dat we haar moesten loslaten. Die zelfredzaamheid zag ik al heel snel, en ik vraag me al jaren af of dat te maken heeft met de manier waarop ze op de wereld is gekomen.

“De geboorte was nogal heftig. Ze hield er een hersenschudding aan over. Ik mocht haar heel even vasthouden, maar daarna moest ze meteen de couveuse in. Couveusekinderen zouden in hun latere leven zo weinig mogelijk afhankelijk willen zijn van anderen. Omdat ze die eerste weken zo weinig menselijk contact hadden, zouden ze zich op een onbewust niveau inprenten dat alleen zij zichzelf kunnen redden. Of het klopt, weet ik niet, maar Sanne heeft alleszins niemand nodig om overeind te blijven.

“In haar kinderkamer moest alles op een bepaalde plaats staan. Elke knuffelbeer had een vast plekje. In haar tienerjaren is die drang naar netheid vervlogen en kwam er chaos in de plaats. (lacht) Als Sanne na een lange reis nog eens bij ons thuis logeert, zien we haar aanwezigheid overal. De kamer waarin ze slaapt, ziet eruit alsof er net een bulldozer is gepasseerd. Ik heb het zelf graag netjes, dus zolang Sanne bij ons woont, bijt ik op mijn tanden en fantaseer ik over opgemaakte bedden en kraaknette vloeren (lacht)

“Haar leven zit in haar tassen. In de zomer woont ze in haar camper en in de winter pendelt ze heen en weer tussen ons huis en hotelkamers in steden waar ze moet optreden. Ze heeft lange tijd in één woning proberen te wonen, maar dan wou ze voortdurend verhuizen. Mijn man en ik zijn inpakexperts. Na de vijftiende verhuis zijn we gestopt met tellen. Gelukkig is onze zoon wel honkvast. (lacht)

Gekke gewoontes Annie over Sanne: ‘Als ze een pot pindakaas ziet, moét ze er een volle lepel uit scheppen.’ Sanne over Annie: ‘Mama wandelt snel. Meestal met haar hoofd iets naar voren, waarschijnlijk om extra snelheid te halen.’

“Het leven dat Sanne leidt, ligt veraf van het leven dat ik had toen ik haar leeftijd had. In mijn tijd moest er nog heel veel. Ik ben heel nieuwsgierig naar haar leven. Als ze een verre reis maakt, probeer ik haar reisroute te volgen, en zoek ik dingen op over die streek. Onlangs woonde ze vier maanden in Costa Rica om een training taoïsme te volgen. Ik zoek dan bijvoorbeeld op welk vogelsoorten daar wonen en welke bezienswaardigheden er zijn.

“Ik juich haar en haar keuzes onvoorwaardelijk toe. Maar moeders zijn weleens bezorgd. Ik heb over het algemeen een groot vertrouwen in de dingen, maar toen ze een paar jaar geleden een hele tijd alleen door India trok, heb ik vaak slecht geslapen. Ik kan haar alleen maar loslaten en vertrouwen hebben in haar levensfilosofie. Ze werkt hard om op die specifieke plaats te komen waar ze gelukkig is. Wat meer kan ik wensen?”