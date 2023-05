Sancties omzeilen via indirecte handel en sluiproutes: zo belandt Belgische technologie in Russische handen

Rusland slaagt er, ook na de invasie, nog in om westerse technologie binnen te halen. Daar is ook zeer geavanceerde Belgische tech bij. De Morgen dook in de schimmige internationale handelsnetwerken die sancties omzeilen. ‘De belangrijkste uitdaging is nu de spilfiguren stoppen.’

Oekraïense inlichtingendiensten zijn al sinds het begin van de oorlog bezig met het uit elkaar halen van neergestorte Russische drones of overblijfselen van kruisraketten. Wanneer ze die stukken ontmantelen, blijkt vaak dat ze vol zitten met westerse systemen.

Zo is er het Glonass-systeem, zeg maar de Russische tegenhanger van het Amerikaanse gps. Volgens Oekraïne zijn het chips van westerse makelij die Russische kruisraketten of drones via dat Glonass-systeem naar hun doelen gidsen. In een lijst die het Oekraïense ministerie van Defensie opstelde van dertien westerse bedrijven die Glonass-compatibele ontvangers maken, staat ook het Belgische Septentrio. Het Leuvense bedrijf, opgericht in 2000, werkte aanvankelijk mee aan projecten voor het Europese ruimtevaartagentschap ESA en ging zich gaandeweg meer toeleggen op industriële toepassingen.

Eind april waarschuwde een internationale werkgroep over de sancties tegen Rusland, onder leiding van de kabinetschef van president Zelensky, nogmaals voor het gebruik van satellietontvangers in Russische wapens. Hoewel de westerse producenten zelf geen handel meer drijven met Rusland na de invasie van Oekraïne, vinden die systemen nog steeds hun weg naar de Russische markt.

Importgegevens, die beschikbaar zijn in een internationale databank, tonen dat dit ook nog voor Septentrio het geval is geweest. Het bedrijf heeft zelf, na het uitbreken van de oorlog, alle contacten met Rusland stopgezet, maar de gegevens tonen dat er op 19 oktober vorig jaar nog een systeem van Septentrio aan een Russisch bedrijf is geleverd.

De verzender van die levering is, merkwaardig genoeg, een Turks voedingssupplementenbedrijf, Nuhil Gida. Dat maakt onder meer poeders die sporters gebruiken bij het fitnessen. Veel heeft dat Turkse bedrijf dus niet met satelliettechnologie van doen.

De ontvanger is het Russische Technokauf: een grote handelaar, die volgens zijn site goede contacten heeft met de Russische overheid. Onder meer het Russische ministerie van Justitie en de energiegiganten Gazprom en Rosneft zijn vaste klanten. Op zijn webstek noemt het ook Septentrio één van zijn ‘partners’. In totaal heeft het 26 producten van de Leuvense technologieproducent in zijn etalage.

Voor de duidelijkheid: er zijn geen systemen van Septentrio in Russische wapens gevonden, maar het is wel begrijpelijk waarom de Oekraïense overheid zich zorgen maakt. De militaire toepassingen van satelliettechnologie gaan trouwens verder dan wapens. Ook voor communicatie, bijvoorbeeld, kunnen zulke systemen nuttig zijn. Oekraïne vraagt alvast aan alle westerse bedrijven om geen systemen meer te maken, die met Glonass kunnen werken.

Nadeel voor alle gebruikers

Erwin Vandendriessche, CFO en COO van Septentrio, zegt dat het bedrijf de kwestie “via officiële kanalen” al heeft besproken met de Oekraïense overheid, maar niet kan ingaan op die vraag. Om nauwkeurig een positie te bepalen, vangt een navigatietoestel signalen op van verschillende satellietnetwerken tegelijk, dus ook van het Amerikaanse gps of het Chinese Beidou.

“Maken dat onze systemen geen Glonass meer kunnen ontvangen zou een nadeel zijn voor al onze gebruikers”, zegt Vandendriessche. “Dat hebben we aan de Oekraïners uitgelegd. Waarschijnlijk gebruiken de Russen voor hun systemen ook gratis beschikbare signalen van het gps-netwerk.”

Iemand neemt een foto van een door de Oekraïners uit de lucht geschoten hypersonische Russische Kinzhal-raket, in Kiev. Beeld REUTERS

Vandendriessche wil geen commentaar geven op individuele leveringen. Maar benadrukt wel dat Septentrio nauw samenwerkt met de dienst Controle Strategische Goederen. Dat is het Vlaamse toezichtsorgaan op exportproducten die mogelijk in militaire systemen kunnen worden gebruikt. Diensthoofd Liesbet Servranckx bekeek onze bevindingen en antwoordde dat er geen elementen zijn die er op wijzen dat Septentrio iets onrechtmatigs heeft gedaan.

“Uit de informatie beschikbaar voor onze dienst blijkt niet dat Septentrio na februari 2022 nog uitvoerde naar Rusland, noch dat het bedrijf uitvoerde naar nieuwe of voorheen onbekende klanten in Turkije”, schrijft het diensthoofd in een mail. Toch zegt Servranckx ook dat de dienst de levering van het Turkse bedrijf aan Rusland verder onderzoekt.

Europese landen hebben na de invasie dan wel sancties genomen tegen Rusland. Maar Servranckx wijst erop dat de satellietontvangers van Septentrio meestal niet onder die sancties vallen. De sancties houden enkel satellietontvangers tegen als ze bij zeer hoge snelheden gegevens kunnen versturen - wat nodig is voor straaljagers of raketten.

Daarmee blijft de deur natuurlijk wel openstaan om zulke ontvangers te gebruiken in drones. Nogmaals: satellietontvangers zijn ook voor andere militaire toepassingen nuttig. “Sinds februari 2022 zien wij elke directe of indirecte uitvoer van satellietontvangers naar Rusland als problematisch.”

Neergehaalde Russische raket, in de omgeving van Kiev. Beeld AP

Sluiproutes

Na de invasie zijn er heel wat sluiproutes ontstaan, waarlangs technologie uit het Westen naar Rusland reist. Turkije is een notoir voorbeeld van een land dat producten importeert om ze dan weer naar Rusland te exporteren. Nederlandse journalisten van NOS en Nieuwsuur legden begin dit jaar bloot hoe miljoenen Nederlandse chips hun weg vonden naar Rusland. Het ging om chips van de Nederlandse giganten NXP en Nexperia. Veelal gingen die via schimmige tussenhandelaren in China en Hongkong.

Experts zagen de chips van die producenten ook in Russische wapensystemen opduiken, zoals drones of kruisraketten. Ook zaten ze in een neergehaalde Kamov KA-52 Alligator-gevechtshelikopter en in een MSTA-S-pantserhouwitser.

Uit Russische douanegegevens, waarover onderzoekers van het Britse Royal United Services Institute (RUSI) beschikken, blijkt dat ook chips van de Belgische technologiereus Melexis al een gelijkaardige reis vanuit het Verre Oosten hebben afgelegd, al zijn er vooralsnog geen in Russische wapensystemen gevonden.

Uit een lijst van leveringen blijkt dat de meeste handelaars, die na de invasie de Belgische chips nog aan Rusland hebben verkocht, in China of Hongkong zijn geregistreerd. Verschillende van die bedrijven vallen ondertussen onder Amerikaanse sancties. Ook wat betreft de periode voor de invasie vinden we informatie over dubieuze bedrijven.

In de lijst staat de Russische importeur VMK (BMK geschreven in het Cyrillisch). Volgens experts van het RUSI is dat eigenlijk een dekmantelbedrijf. Het platform iStories, bestaande uit onafhankelijke Russische journalisten, heeft beschreven hoe heel de carrousel rond VMK in elkaar zit.

VMK zou een constructie zijn om ongemerkt goederen binnen te trekken voor het Concern Radio-Electronic Technologies (KRET). Sinds de annexatie van de Krim staat KRET op de sanctielijst, waardoor het geen componenten meer uit NAVO-landen mag kopen. Daar is ook een goede reden voor: KRET is gespecialiseerd in het maken van elektronica voor het Russische leger.

KRET maakt allerlei systemen om communicatie te verstoren, drones oncontroleerbaar te maken, of om Russische vliegtuigen te beschermen tegen luchtafweerraketten. Het concern - dat over een hele ketting aan bedrijfjes beschikt om technologie te importeren - behoort op zijn beurt dan weer tot Rostec. Dat is een gigantisch Russisch defensieconglomeraat, dat honderden bedrijven bevat.

De Morgen maakte alle informatie over aan Melexis, dat de zaak ter harte heeft genomen. Het bedrijf heeft een compliance program, waar verdelers zich aan moeten houden, antwoordde de chipfabrikant. Net om “ongewenste verzendingen” te voorkomen. “Melexis streeft naar een betere toekomst en laat niet toe dat zijn producten in toepassingen terechtkomen die mensen schaden of mensenrechten schenden”, zo reageerde het bedrijf. “Melexis heeft geen directe klanten of verdelers in Rusland. Sinds februari 2022 hebben we alle export naar Wit-Rusland en Rusland stilgelegd en we hebben onze verdelers gevraagd om hetzelfde te doen.”

Melexis en Septentrio zijn ongetwijfeld niet de enige Belgische bedrijven waarvan er nog producten zijn doorverkocht, ook al wilden de bedrijven na de invasie niets meer met Russische klanten te maken hebben. Deze voorbeelden tonen wel al aan hoe Belgische tech nog steeds in Russische handen valt.

Barco

In het verleden was er geen probleem voor Belgische spelers om actief te zijn op de Russische markt en dat verklaart ook waarom er al Belgische technologie in Russische wapensystemen is gevonden. Het Vlaams Vredesinstituut ontdekte vorig jaar dat een type van Russisch luchtafweer, de Pantsir S1, touchscreens van Barco in zijn controlekamer heeft zitten. De Pantsir kan met zijn twee kanonnen of raketten vliegtuigen uit de lucht halen.

De beeldschermen werden toevallig gespot omdat het logo van het bedrijf erop te zien was in een promotiefilmpje voor de Pantsir op YouTube. ScioTeq, zoals de Kortrijkse beeldschermenproducent nu heet, liet weten dat er tussen 2005 en 2014 tussen de 100 en de 200 schermen zijn geleverd voor de Pantsir. Na 2014, toen Rusland de Krim annexeerde, stopte Barco de handel met zijn Russische klant.

Daarmee is nog niet alles gezegd. De luchtvaartafdeling werkte nog samen met een Russische partner voor de Beriev Be-200: een vliegtuig dat op water kan landen. Het toestel is al over heel de wereld ingezet als blusvliegtuig voor bosbranden, maar kan ook dienen om patrouilles te doen of vracht te vervoeren. Behalve voor een ministerie van rampenbestrijding heeft de Russische staat er ook drie voor het leger besteld - de eerste werd in 2020 geleverd aan de marine.

Kristof Vierin, vicepresident sales & marketing avionics, bevestigt dat het bedrijf schermen heeft geleverd voor het vliegtuig, maar benadrukt ook dat het volgens hem een civiel doel had: bosbranden bestrijden. “De dag na de inval in Oekraïne hebben we - nog voor de embargo’s er waren - een brief gestuurd naar onze klanten om te melden dat we alle business in Rusland stopzetten”, zegt Vierin. “Zowel leveringen als diensten na verkoop.”

Ook voor ScioTeq is het de vraag of er nog schermen circuleren zonder dat het bedrijf er weet van heeft. Online biedt de Frigate Industrial Group twee types van beeldschermen aan die door het Kortrijkse bedrijf zijn ontwikkeld: MDU 254 en MDU 268. De groep - met een Russisch marineschip op zijn homepage - zegt dat het werkt om de “belangen van het ministerie van Defensie van de Russische Federatie” te dienen.

“Dat is geen businesspartner van ons”, zegt Vierin. “We kennen hen totaal niet.”

Schade aan een gebouw in Kiev nadat een Russische kamikazedrone erin vloog. Beeld Photo News

Dual-use

Uitvoer van producten die in militaire toepassingen kunnen terechtkomen, wordt gereguleerd door Europese dual use-verordeningen. Die heten zo omdat de systemen letterlijk een dubbel gebruik kunnen hebben. De regels zijn traditioneel van toepassing op zaken waarvan het militaire gebruik voor de hand ligt: warmtecamera’s, bijvoorbeeld, die in tanks kunnen worden geïnstalleerd. Of: heel snelle satellietontvangers.

Maar de oorlog in Oekraïne heeft ons geleerd dat vrij eenvoudige producten - zoals chips - ook hun weg vinden naar wapensystemen. Daar valt weinig tegen te doen, omdat ze in principe vrij verhandelbaar zijn. Ook het Vlaams Vredesinstituut waarschuwt hiervoor. “Veel goederen die geen exportvergunning nodig hebben, kunnen toch eindigen in militaire toepassingen”, zegt onderzoeker Diederik Cops.

Dat internationale sancties de technologiestroom naar Rusland niet hebben gestopt, is ondertussen ook wel duidelijk. De omleidingsroutes langs China houden volgens RUSI-onderzoeker James Byrne wel een risico in voor Rusland, omdat er op die manier ook heel wat namaakspullen binnenkomen. Maar voor de Russische oorlogseconomie vormen ze nu een levenslijn.

De uitdaging waar de Oekraïense bondgenoten voor staan is om de netwerken in kaart te brengen, die de goederen leveren. “We zien dat Europa en de VS er steeds beter in slagen om die internationale netwerken te ontmantelen”, zegt Byrne. “De spilfiguren stoppen is nu ook de belangrijkste uitdaging. Als er sancties genomen worden tegen individuele bedrijven, dan vallen die wel stil. Maar uiteindelijk is zo’n bedrijf ook maar een stuk papier. De mensen die erachter zitten, richten doorgaans een nieuw bedrijf op en doen voort.”